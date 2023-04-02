За последние две недели в Украине в боях против России погибли два добровольца из Франции – СМИ

По данным издания, 21 марта в районе Бахмута Донецкой области погиб Кевин Д., а неделю назад – "некий Т".

Le Monde пишет, что семья Д. уже запросила репатриацию тела для его похорон.

Что со вторым погибшим, не уточняется.

Всего в Украине после масштабного вторжения РФ погибло восемь французов, отметило издание.

Информацию о последнем погибшем добровольце подтвердил агентству AFP МИД Франции, сообщает BFMTV. Ранее французские дипломаты подтверждали смерть Д.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал он.