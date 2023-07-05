В Генштабе ВСУ считают, что наличие ядерных зарядов РФ в Беларуси пока маловероятно

Громов: Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не придерживается международного права Фото: armyinform.com.ua

У Громова спросили, реальна ли угроза использования ядерного оружия против Украины.

"Я не могу подтвердить эту информацию. Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодня наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", – ответил он.

По словам замначальника Генштаба ВСУ, сейчас трудно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины.

"Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не придерживается международного права и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – добавил Громов.