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В Генштабе ВСУ считают, что наличие ядерных зарядов РФ в Беларуси пока маловероятно

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Громов: Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не придерживается международного права
Громов: Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не придерживается международного права
Фото: armyinform.com.ua

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно. Об этом 5 июля в интервью "Укринформу" заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

У Громова спросили, реальна ли угроза использования ядерного оружия против Украины.

"Я не могу подтвердить эту информацию. Для хранения ядерных боеприпасов необходимо создать специальные условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодня наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", – ответил он.

По словам замначальника Генштаба ВСУ, сейчас трудно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины.

"Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не придерживается международного права и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – добавил Громов.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси, а в НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, ядерное оружие, ВСУ, Алексей Громов
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