В Кремле назвали "вымыслом" публикацию СМИ о предостережении Си Цзиньпина Путину по поводу использования ядерного оружия в Украине

Песков: Информации очень много, а все остальное является вымыслами Фото: EPA

"Я не могу это подтвердить, – ответил Песков на просьбу СМИ прокомментировать материал. – Информации очень много [было по итогам визита], а все остальное является вымыслами".

Financial Times отметила, что после предостережения Си Цзиньпина руководство Китая в кулуарах ставит себе в заслугу то, что оно смогло убедить Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.

Озвученное главой КНР предупреждение, если оно было, дает надежду, что публичная риторика китайского руководства подтверждена кулуарной и Си Цзиньпин действительно обещал Путину плохие перспективы в случае использования ядерной бомбы, указала газета.