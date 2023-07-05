ГОРДОН
 
 
МИР

В Кремле назвали "вымыслом" публикацию СМИ о предостережении Си Цзиньпина Путину по поводу использования ядерного оружия в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков: Информации очень много, а все остальное является вымыслами
Песков: Информации очень много, а все остальное является вымыслами
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков назвал "вымыслами" публикацию Financial Times о том, что глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву в марте предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в войне против Украины. Аудиозапись с брифинга Пескова 5 июля опубликовало в Telegram радио "Маяк".

"Я не могу это подтвердить, – ответил Песков на просьбу СМИ прокомментировать материал. – Информации очень много [было по итогам визита], а все остальное является вымыслами".

Financial Times отметила, что после предостережения Си Цзиньпина руководство Китая в кулуарах ставит себе в заслугу то, что оно смогло убедить Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.

Озвученное главой КНР предупреждение, если оно было, дает надежду, что публичная риторика китайского руководства подтверждена кулуарной и Си Цзиньпин действительно обещал Путину плохие перспективы в случае использования ядерной бомбы, указала газета.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности использования ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. Поводом для такого шага, по словам Путина, послужило якобы заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Си Цзиньпин, Кремль, Дмитрий Песков, угрозы, война России против Украины, президент, брифинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Галина ГРИШИНА
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Галина ГРИШИНА
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
Галина ГРИШИНА
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
Галина ГРИШИНА
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Галина ГРИШИНА
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
Галина ГРИШИНА
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
Галина ГРИШИНА
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
Галина ГРИШИНА
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Галина ГРИШИНА
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (104696)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (49914)
3
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (48958)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (47757)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (36424)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (28924)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (28898)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (28836)
 
 
 
 