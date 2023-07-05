В Кремле назвали "вымыслом" публикацию СМИ о предостережении Си Цзиньпина Путину по поводу использования ядерного оружия в Украине

"Я не могу это подтвердить, – ответил Песков на просьбу СМИ прокомментировать материал. – Информации очень много [было по итогам визита], а все остальное является вымыслами".
Financial Times отметила, что после предостережения Си Цзиньпина руководство Китая в кулуарах ставит себе в заслугу то, что оно смогло убедить Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.
Озвученное главой КНР предупреждение, если оно было, дает надежду, что публичная риторика китайского руководства подтверждена кулуарной и Си Цзиньпин действительно обещал Путину плохие перспективы в случае использования ядерной бомбы, указала газета.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности использования ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.
25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. Поводом для такого шага, по словам Путина, послужило якобы заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).
В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.