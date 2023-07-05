Си Цзиньпин в марте лично предостерег Путина от использования ядерного оружия – Financial Times

Лидер Китая приезжал на переговоры в РФ в конце марта Фото: ЕРА

С тех пор руководство Китая в кулуарах ставит себе в заслугу то, что оно смогло убедить Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина играет центральную роль в кампании КНР по восстановлению разрушенных связей с Европой. Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента. Визит Си Цзиньпина в Москву в марте был одним из первых визитов за пределы Китая после многих лет внешнеполитической изоляции, отмечает издание.

Китай в своих публичных заявлениях последовательно выступает против применения ядерного оружия в Украине, говорится в статье, но многие союзники Киева сомневаются в приверженности КНР такому сдерживанию, учитывая партнерство Си Цзиньпина с Путиным "без ограничений" и "мирный план", который во многом совпадает с российскими тезисами.

Однако озвученное главой КНР предупреждение, если оно было, дает надежду, что публичная риторика китайского руководства подтверждена кулуарной и Си Цзиньпин действительно обещал Путину плохие перспективы в случае использования ядерной бомбы, пишет FT.