Си Цзиньпин в марте лично предостерег Путина от использования ядерного оружия – Financial Times

С тех пор руководство Китая в кулуарах ставит себе в заслугу то, что оно смогло убедить Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.
По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина играет центральную роль в кампании КНР по восстановлению разрушенных связей с Европой. Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента. Визит Си Цзиньпина в Москву в марте был одним из первых визитов за пределы Китая после многих лет внешнеполитической изоляции, отмечает издание.
Китай в своих публичных заявлениях последовательно выступает против применения ядерного оружия в Украине, говорится в статье, но многие союзники Киева сомневаются в приверженности КНР такому сдерживанию, учитывая партнерство Си Цзиньпина с Путиным "без ограничений" и "мирный план", который во многом совпадает с российскими тезисами.
Однако озвученное главой КНР предупреждение, если оно было, дает надежду, что публичная риторика китайского руководства подтверждена кулуарной и Си Цзиньпин действительно обещал Путину плохие перспективы в случае использования ядерной бомбы, пишет FT.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.
25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).
В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.
2 июня Ли Хуэй высказал мнение, что у Украины и РФ "много трудностей", чтобы сесть за стол переговоров о прекращении войны, но "стороны не полностью лишены консенсуса".