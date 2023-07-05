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Си Цзиньпин в марте лично предостерег Путина от использования ядерного оружия – Financial Times

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Лидер Китая приезжал на переговоры в РФ в конце марта
Лидер Китая приезжал на переговоры в РФ в конце марта
Фото: ЕРА

Глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег президента страны-агрессора РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Об этом со ссылкой на источники 5 июля сообщает Financial Times.

С тех пор руководство Китая в кулуарах ставит себе в заслугу то, что оно смогло убедить Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины. 

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина играет центральную роль в кампании КНР по восстановлению разрушенных связей с Европой. Полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента. Визит Си Цзиньпина в Москву в марте был одним из первых визитов за пределы Китая после многих лет внешнеполитической изоляции, отмечает издание.

Китай в своих публичных заявлениях последовательно выступает против применения ядерного оружия в Украине, говорится в статье, но многие союзники Киева сомневаются в приверженности КНР такому сдерживанию, учитывая партнерство Си Цзиньпина с Путиным "без ограничений" и "мирный план", который во многом совпадает с российскими тезисами.

Однако озвученное главой КНР предупреждение, если оно было, дает надежду, что публичная риторика китайского руководства подтверждена кулуарной и Си Цзиньпин действительно обещал Путину плохие перспективы в случае использования ядерной бомбы, пишет FT.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

2 июня Ли Хуэй высказал мнение, что у Украины и РФ "много трудностей", чтобы сесть за стол переговоров о прекращении войны, но "стороны не полностью лишены консенсуса".

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, ядерное оружие, Си Цзиньпин, война России против Украины
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