Медведев заявил, что ядерный апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен", и назвал "как минимум две" причины

"Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен", – пригрозил Медведев.
По его мнению, причин этому "как минимум две".
"Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию, – указал Медведев. – А вторая причина совсем прозаична − ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!"
По его словам, Россия якобы "никогда не пыталась сдерживать НАТО", а только просила не приглашать в Альянс страны, "с которыми у нас есть территориальные споры".
"Поэтому наша цель проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе", – уверен Медведев.
Так как "конфликтующие страны не принимают в НАТО", продолжил Медведев, то "значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России".
Замглавы Совбеза подчеркнул, что война в Украине якобы уже стала "тотальным противостоянием условного коллективного Запада и всего остального мира", а фаза противостояния "будет очень долгой" – "противостояние продлится десятилетия".
"Один из способов его разрешения – третья мировая война", – еще раз пригрозил Медведев.
Россия якобы "готова искать разумные компромиссы", отметил он, но только ее интересы "должны быть в максимальной степени учтены".
"Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", – резюмировал Медведев.
Его статья предварялась эпиграфом: "Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Айн Рэнд".
Пользователи в соцсетях и СМИ обратили внимание, что Айн Рэнд никогда такого не говорила, написала "Медуза".
"Медведев (вернее – его райтеры; сам он вряд ли больше двух абзацев напишет) накатал "программную" блевотину в "Российской газете", где пытается выглядеть чуть умнее, чем у себя в Telegram, и сильно многословнее", – указал в Telegram журналист Илья Шепелин.
21 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.
25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
По данным главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.