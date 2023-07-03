Медведев заявил, что ядерный апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен", и назвал "как минимум две" причины

"Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен", – пригрозил Медведев.

По его мнению, причин этому "как минимум две".

"Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию, – указал Медведев. – А вторая причина совсем прозаична − ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!"

По его словам, Россия якобы "никогда не пыталась сдерживать НАТО", а только просила не приглашать в Альянс страны, "с которыми у нас есть территориальные споры".

"Поэтому наша цель проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе", – уверен Медведев.

Так как "конфликтующие страны не принимают в НАТО", продолжил Медведев, то "значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России".

Замглавы Совбеза подчеркнул, что война в Украине якобы уже стала "тотальным противостоянием условного коллективного Запада и всего остального мира", а фаза противостояния "будет очень долгой" – "противостояние продлится десятилетия".

"Один из способов его разрешения – третья мировая война", – еще раз пригрозил Медведев.

Россия якобы "готова искать разумные компромиссы", отметил он, но только ее интересы "должны быть в максимальной степени учтены".

"Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", – резюмировал Медведев.

Его статья предварялась эпиграфом: "Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Айн Рэнд".

Пользователи в соцсетях и СМИ обратили внимание, что Айн Рэнд никогда такого не говорила, написала "Медуза".

"Медведев (вернее – его райтеры; сам он вряд ли больше двух абзацев напишет) накатал "программную" блевотину в "Российской газете", где пытается выглядеть чуть умнее, чем у себя в Telegram, и сильно многословнее", – указал в Telegram журналист Илья Шепелин.