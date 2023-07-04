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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

О чем молчит Арестович, Пригожин заговорил, бараки для вагнеровцев, Суровикин в "Лефортово". Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" был стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон обсуждали:  

  • интервью Гордона с блогером, бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем;
  • секретный визит директора ЦРУ в Киев;
  • состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили;
  • изгнание вагнеровцев в Беларусь и последнее заявление собственника российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения Пригожина;
  • слухи об аресте замкомандующего группировкой войск страны-агрессора РФ в Украине Сергея Суровикина и многое другое. 

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.   

Теги: Дмитрий Гордон, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Алексей Арестович, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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