О чем молчит Арестович, Пригожин заговорил, бараки для вагнеровцев, Суровикин в "Лефортово". Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон обсуждали:
- интервью Гордона с блогером, бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем;
- секретный визит директора ЦРУ в Киев;
- состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили;
- изгнание вагнеровцев в Беларусь и последнее заявление собственника российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения Пригожина;
- слухи об аресте замкомандующего группировкой войск страны-агрессора РФ в Украине Сергея Суровикина и многое другое.
Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.