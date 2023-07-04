О чем молчит Арестович, Пригожин заговорил, бараки для вагнеровцев, Суровикин в "Лефортово". Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон обсуждали:

интервью Гордона с блогером, бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем;

секретный визит директора ЦРУ в Киев;

состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили;

изгнание вагнеровцев в Беларусь и последнее заявление собственника российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения Пригожина;

слухи об аресте замкомандующего группировкой войск страны-агрессора РФ в Украине Сергея Суровикина и многое другое.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.