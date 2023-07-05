"Фото нашей ядерной истерики". Арестович показал свежий снимок с женой

Супруги запечатлены в ресторане. Они позировали, сидя за столом на летней террасе. На снимке бывший советник Офиса президента Украины показал, как жена целует его в щеку. Сам он показал два пальца, сложенные в виде буквы V. Этот жест символизирует победу.

"Фото нашей ядерной истерики", – написал он.

Контекст:

Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем, для ее мужа – третьим ребенком.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

По состоянию на утро 5 июля оккупированная россиянами Запорожская АЭС в Энергодаре работает в штатном режиме. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что российские оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции предметы, похожие на взрывчатку.

В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение Вооруженных сил Украины о такой угрозе распространило управление стратегических коммуникаций ВСУ.