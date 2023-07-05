Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2023
 
Новости

"Фото нашей ядерной истерики". Арестович показал свежий снимок с женой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович показал, как отдыхает с женой
Арестович показал, как отдыхает с женой
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 5 июля на своей странице в Instagram опубликовал фото с женой, психологом Анастасией Арестович.

Супруги запечатлены в ресторане. Они позировали, сидя за столом на летней террасе. На снимке бывший советник Офиса президента Украины показал, как жена целует его в щеку. Сам он показал два пальца, сложенные в виде буквы V. Этот жест символизирует победу.

"Фото нашей ядерной истерики", – написал он.

Контекст:

Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем, для ее мужа – третьим ребенком. 

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

По состоянию на утро 5 июля оккупированная россиянами Запорожская АЭС в Энергодаре работает в штатном режиме. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что российские оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции предметы, похожие на взрывчатку.

В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение Вооруженных сил Украины о такой угрозе распространило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Теги: Алексей Арестович, Запорожская АЭС, жена, ЗАЭС, Анастасия Арестович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Американский режиссер Фишер: Почти все, кого я знаю, в ужасе от российского вторжения и несправедливости. Поддержка Украины это настроение большинства людей в США
Американский режиссер Фишер: Почти все, кого я знаю, в ужасе от российского вторжения и несправедливости. Поддержка Украины – это настроение большинства людей в США
Елена ПОСКАННАЯ
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
Дмитрий ГОРДОН
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Галина ГРИШИНА
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Галина ГРИШИНА
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
Галина ГРИШИНА
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
Галина ГРИШИНА
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Галина ГРИШИНА
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
Галина ГРИШИНА
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
Галина ГРИШИНА
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
Галина ГРИШИНА
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Галина ГРИШИНА
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 