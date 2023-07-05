ЗАЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон в Украине – в пределах нормы

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано", – отметил он.

Евтушенко добавил, что ночью зафиксировали одну атаку оккупантов – россияне сбросили с дрона взрывное устройство на населенный пункт в Марганецкой общине. Люди не пострадали, спасатели обследуют территорию.

"Энергоатом" сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

"По состоянию на 8.00 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", – уточнили в "Энергоатоме".

МВД сообщило, что радиационный фон в Украине – в пределах нормы. В 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Пивденноукраинской АЭС и на территориях, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.

"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", – объяснили в МВД.