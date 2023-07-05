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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЗАЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон в Украине – в пределах нормы

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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабильный
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабильный
Фото: EPA

По состоянию на утро 5 июля оккупированная россиянами Запорожская АЭС в Энергодаре работает в штатном режиме. Об этом сообщил в Facebook глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано", – отметил он.

Евтушенко добавил, что ночью зафиксировали одну атаку оккупантов – россияне сбросили с дрона взрывное устройство на населенный пункт в Марганецкой общине. Люди не пострадали, спасатели обследуют территорию.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022czQf9x2s9NSZ4z5D59fjaGRJEq8R8omkHjUUv8G4rYMVWJQV3hTVLSUjFSjD9NUl&id=100025234411163

"Энергоатом" сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

"По состоянию на 8.00 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", – уточнили в "Энергоатоме".

МВД сообщило, что радиационный фон в Украине – в пределах нормы. В 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Пивденноукраинской АЭС и на территориях, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.

"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", – объяснили в МВД.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что российские оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции предметы, похожие на взрывчатку.

В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение Вооруженных сил Украины о такой угрозе распространило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, Украина, взрыв, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, ГЭС, ЧАЭС, Чернобыль, Энергодар, электростанция, российские оккупанты, ЗАЭС
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