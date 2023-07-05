ЗАЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон в Украине – в пределах нормы

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано", – отметил он.
Евтушенко добавил, что ночью зафиксировали одну атаку оккупантов – россияне сбросили с дрона взрывное устройство на населенный пункт в Марганецкой общине. Люди не пострадали, спасатели обследуют территорию.
"Энергоатом" сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.
"По состоянию на 8.00 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", – уточнили в "Энергоатоме".
МВД сообщило, что радиационный фон в Украине – в пределах нормы. В 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Пивденноукраинской АЭС и на территориях, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.
"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", – объяснили в МВД.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что российские оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции предметы, похожие на взрывчатку.
В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение Вооруженных сил Украины о такой угрозе распространило управление стратегических коммуникаций ВСУ.