"От Приуралья до Пиренеев абсолютно все почувствуют". Эксперт описал возможные сценарии взрыва на ЗАЭС

По его словам, из-за обмеления Днепра после разрушения дамбы Каховской ГЭС станция не взорвется. Конструкция реакторов с учетом модернизаций после аварии на японской АЭС "Фукусима" застрахована от этого. Взрыв может произойти только по инициативе россиян.
"Сам он точно не взорвется. Это сложнее, чем взорвать даже Каховскую дамбу. Это нужно израсходовать огромное количество взрывчатых веществ для того, чтобы поднять крышки реакторов и чтобы произошел реальный большой выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Огромные усилия, много взрывчатки – сложный процесс", – рассказал Харченко.
Он отметил, что нет достоверной информации о доставке на ЗАЭС настолько крупной партии взрывчатки.
"Все-таки за ней следят внимательно, в том числе там криво-косо, но работает МАГАТЭ. И я не думаю, что этот сценарий следует рассматривать. Я боюсь другого сценария, что московский режим пойдет по сценарию "Не будет наше – не будет ничье". То есть они просто уничтожат возможность возобновить работу станции, они уничтожат возможность возобновить работу реакторов – это они могут сделать", – считает директор ЦИЭ.
Самое плохое, что РФ может сделать, – фактический подрыв реакторов, что повлечет выход радиоактивных веществ в атмосферу. В этом случает область поражения выйдет далеко за пределы Украины, говорит эксперт.
"Если этот выброс будет массирован и серьезно спланирован, то, в принципе, там где-то от Приуралья [РФ] до Пиренеев [Европa] абсолютно все почувствуют. 100% Россия будет накрыта до Урала, это без вопросов. Если вскроют крышки реакторов, если взорвут всю эту махину – шесть штук, шесть гигаваттных реакторов... Если их взорвать настолько, что крышки снесет, воздух получает доступ к активной зоне и все это поднимается, то, поверьте мне, будет глубоко по барабану, в какую сторону ветер. По меньшей мере на территории всей Европы и Азии до Урала глубоко будет по барабану, куда ветер дует", – добавил Харченко.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июня Зеленский заявил в вечернем обращении, что российские оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции предметы, похожие на взрывчатку.
В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение Вооруженных сил Украины о такой угрозе распространило управление стратегических коммуникаций ВСУ.