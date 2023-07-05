"От Приуралья до Пиренеев абсолютно все почувствуют". Эксперт описал возможные сценарии взрыва на ЗАЭС

Самое плохое, что РФ может сделать, – взорвать реакторы АЭС, что приведет к выбросу радиации в воздух, считает эксперт Фото: ЕРА

По его словам, из-за обмеления Днепра после разрушения дамбы Каховской ГЭС станция не взорвется. Конструкция реакторов с учетом модернизаций после аварии на японской АЭС "Фукусима" застрахована от этого. Взрыв может произойти только по инициативе россиян.

"Сам он точно не взорвется. Это сложнее, чем взорвать даже Каховскую дамбу. Это нужно израсходовать огромное количество взрывчатых веществ для того, чтобы поднять крышки реакторов и чтобы произошел реальный большой выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Огромные усилия, много взрывчатки – сложный процесс", – рассказал Харченко.

Он отметил, что нет достоверной информации о доставке на ЗАЭС настолько крупной партии взрывчатки.

"Все-таки за ней следят внимательно, в том числе там криво-косо, но работает МАГАТЭ. И я не думаю, что этот сценарий следует рассматривать. Я боюсь другого сценария, что московский режим пойдет по сценарию "Не будет наше – не будет ничье". То есть они просто уничтожат возможность возобновить работу станции, они уничтожат возможность возобновить работу реакторов – это они могут сделать", – считает директор ЦИЭ.

Самое плохое, что РФ может сделать, – фактический подрыв реакторов, что повлечет выход радиоактивных веществ в атмосферу. В этом случает область поражения выйдет далеко за пределы Украины, говорит эксперт.

"Если этот выброс будет массирован и серьезно спланирован, то, в принципе, там где-то от Приуралья [РФ] до Пиренеев [Европa] абсолютно все почувствуют. 100% Россия будет накрыта до Урала, это без вопросов. Если вскроют крышки реакторов, если взорвут всю эту махину – шесть штук, шесть гигаваттных реакторов... Если их взорвать настолько, что крышки снесет, воздух получает доступ к активной зоне и все это поднимается, то, поверьте мне, будет глубоко по барабану, в какую сторону ветер. По меньшей мере на территории всей Европы и Азии до Урала глубоко будет по барабану, куда ветер дует", – добавил Харченко.