Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей

"Это моя любимая мама, и она очень гордится, что я успешно окончил старшую школу", – подписан ролик.





Фото: natalia_yegorova / Instagram

"Кто только что закончил школу? Мой маленький брат", – такая подпись сопровождает ролик, в котором Егорова показала младшего и старшего сыновей – Максима и Егора.

Фото: natalia_yegorova / Instagram