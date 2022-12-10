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10 декабря, 2022
 
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"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео

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Наталья Егорова мать троих детей
Наталья Егорова – мать троих детей
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко, украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 10 декабря в Instagram разместила видео, на котором запечатлена с верхнего ракурса в ванной комнате.

Егорова позирует в кадре, стоя возле умывальника. В кадр также попали висящие на крючке полотенца.

"Доброе утро субботы", – подписала она ролик.

"Шикарно и так сексуально", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, Наталья Егорова
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