"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни

"Витаминное усиление", – подписала ролик 48-летняя Егорова, которая перед этим сообщила, что заболела. По словам блогера, это случилось из-за того, что она простыла.

"Выглядит очень вкусно", – написали в комментариях фолловеры.

"Красавица. Интересная женщина", – отреагировали подписчики.

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Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.