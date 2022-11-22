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22 ноября, 2022
 
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"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам

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Экс-жена Кличко показала свою утреннюю рутину
Экс-жена Кличко показала свою утреннюю рутину
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 20 ноября в Instagram опубликовала ролик, в котором показала свою тренировку.

"Утренняя рутина", – написала она.

"Молодец, Наташенька", – прокомментировал подписчик minchenkova386.

Контекст:

Жена Кличко двумя днями ранее показывала одно из опубликованных фото.

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По их словам, причиной развода стало раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, блогеры, мэр, жена, Наталья Егорова, боксер
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