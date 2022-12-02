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02 декабря, 2022
 
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Вязанная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ

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После расставания с Виталием Кличко Наталья заявила, что вернула себе девичью фамилию
После расставания с Виталием Кличко Наталья заявила, что вернула себе девичью фамилию
Фото: ЕРА

Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко, украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 30 ноября в Instagram Stories разместила селфи, на котором запечатлена в полный рост в новом образе.

48-летняя Егорова позирует в кадре в темных укороченных брюках широкого кроя, черном гольфе, дополнив образ белым пиджаком и вязаной шапкой в тон.

"Сегодняшний образ", – подписала она фото.

Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram
Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Наталья Кличко, мода и красота, Наталья Егорова
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