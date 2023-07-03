Реус снялась в длинном светлом платье из легкой ткани. Она позировала с большим букетом розовых пионов и золотистыми шарами в виде числа "27". 2 июля девушке исполнилось 27 лет.
"Это мой день рождения", – написала она.
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Лилия Налчаджиоглу (Реус) – вторая супруга 46-летнего украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Они поженились 3 июня в Киеве после трех лет отношений. После свадьбы жена бизнесмена сменила фамилию.
Ранее Налчаджиоглу был женат на украинской певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре РФ и замалчивает полномасштабное вторжение России в Украину. В этих отношениях родилась дочь – София, которой исполнилось 12 лет. В середине июня она прилетела к отцу в Турцию.
Жена Налчаджиоглу в своем микроблоге отметила, что во время отпуска им с мужем редко удается побыть вдвоем. София в день рождения мачехи толкнула ее лицом в торт.