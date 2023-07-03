Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет

Реус снялась в длинном светлом платье из легкой ткани. Она позировала с большим букетом розовых пионов и золотистыми шарами в виде числа "27". 2 июля девушке исполнилось 27 лет.

"Это мой день рождения", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liliia Nalcacioglu (@__l_i_l_i_a___)