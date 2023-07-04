Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей

Саливанчук позировала сидя на скамейке в саду. Актриса снялась в не застегнутом кардигане, демонстрируя зону декольте.

В посте она поделилась притчей:

"Лодочник перевозил путешественника на другой берег на очень красивой лодке. Путник заметил, что не видел до сих пор такой красивой лодки. Но вдруг он заметил какие-то надписи на веслах. На одном весле было написано "Думай", а на другом – "Делай".

– Прекрасная у тебя лодка, – сказал путешественник. – А зачем такие надписи на веслах?

– Смотри, – улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом, с надписью "Думай". Лодка начала кружить на одном месте.

– Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы… Но ничего полезного это не приносило. Я просто кружил на одном месте, как эта лодка.

Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим, с надписью "Делай". Лодка начала кружить, но уже в другую сторону.

– Бывало, я бросался в другую крайность. Делал что-то бездумно, без планов. Много сил и времени тратил. Но в итоге тоже кружился на месте.

– Вот и сделал надпись на веслах, – продолжал лодочник, – чтобы помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого весла.

А потом показал на красивый дом, возвышавшийся на берегу реки вблизи церкви:

– Смотри! Этот дом я построил после того, как на веслах сделал эти надписи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)