Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей

Саливанчук позировала сидя на скамейке в саду. Актриса снялась в не застегнутом кардигане, демонстрируя зону декольте.
В посте она поделилась притчей:
"Лодочник перевозил путешественника на другой берег на очень красивой лодке. Путник заметил, что не видел до сих пор такой красивой лодки. Но вдруг он заметил какие-то надписи на веслах. На одном весле было написано "Думай", а на другом – "Делай".
– Прекрасная у тебя лодка, – сказал путешественник. – А зачем такие надписи на веслах?
– Смотри, – улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом, с надписью "Думай". Лодка начала кружить на одном месте.
– Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы… Но ничего полезного это не приносило. Я просто кружил на одном месте, как эта лодка.
Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим, с надписью "Делай". Лодка начала кружить, но уже в другую сторону.
– Бывало, я бросался в другую крайность. Делал что-то бездумно, без планов. Много сил и времени тратил. Но в итоге тоже кружился на месте.
– Вот и сделал надпись на веслах, – продолжал лодочник, – чтобы помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого весла.
А потом показал на красивый дом, возвышавшийся на берегу реки вблизи церкви:
– Смотри! Этот дом я построил после того, как на веслах сделал эти надписи".
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Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 15 сезонов сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук с 2015 года замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих сыновей.