Пионтковский: Почему Пригожин не пошел брать Кремль? Это не входило в планы его группировки. Им нужно легитимно получить посты по приказу и.о. президента Мишустина

"Почему же [основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин не пошел брать Кремль, когда он без всякого сопротивления [столько прошел]? Потому что это не входило в планы этой группировки. Их задача – сохранить власть и собственность в проигравшей стране… Потом найти modus vivendi (крылатое выражение на латыни, означающее согласие сторон сосуществовать. – "ГОРДОН"), о чем они хотят договариваться с Западом. Им для этого не нужно приходить к власти на фоне уличных боев в Москве, – отметил Пионтковский. – Им не нужно входить в кремлевские кабинеты через трупы личной охраны [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Им это не нужно. Им нужно совершенно легитимно получить свои посты по указам и.о. президента – господина [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина".
По словам политолога, именно Мишустин, согласно конституции, временно возглавит Россию, если Путин лишится власти.
23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.