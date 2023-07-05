Пионтковский: Почему Пригожин не пошел брать Кремль? Это не входило в планы его группировки. Им нужно легитимно получить посты по приказу и.о. президента Мишустина

"Почему же [основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин не пошел брать Кремль, когда он без всякого сопротивления [столько прошел]? Потому что это не входило в планы этой группировки. Их задача – сохранить власть и собственность в проигравшей стране… Потом найти modus vivendi (крылатое выражение на латыни, означающее согласие сторон сосуществовать. – "ГОРДОН"), о чем они хотят договариваться с Западом. Им для этого не нужно приходить к власти на фоне уличных боев в Москве, – отметил Пионтковский. – Им не нужно входить в кремлевские кабинеты через трупы личной охраны [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Им это не нужно. Им нужно совершенно легитимно получить свои посты по указам и.о. президента – господина [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина".

По словам политолога, именно Мишустин, согласно конституции, временно возглавит Россию, если Путин лишится власти.

ВИДЕО