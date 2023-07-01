Пионтковский: Кто возглавит Россию после Путина? Мишустин. У него будет переходной период

"Все будет законным путем. По конституции исполняющим обязанности президента становится премьер-министр Мишустин. Но Мишустин... Помните советский фильм ["Простая история"], там "хороший ты парень, но не орел". Мишустин такой же – "хороший парень, но не орел". У него будет переходной период", – сказал он.

Публицист не назвал конкретной фамилии того, кто может заменить Мишустина.

Пионтковский считает, что в России "придут к власти такие же абсолютно негодяи, но негодяи, уже осознавшие, что война проиграна полностью".

По его словам, из Москвы будут договариваться с Киевом "по двум волнующим их вопросам – это репарации и военные преступники".

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