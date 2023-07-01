Пионтковский: Кто возглавит Россию после Путина? Мишустин. У него будет переходной период

"Все будет законным путем. По конституции исполняющим обязанности президента становится премьер-министр Мишустин. Но Мишустин... Помните советский фильм ["Простая история"], там "хороший ты парень, но не орел". Мишустин такой же – "хороший парень, но не орел". У него будет переходной период", – сказал он.
Публицист не назвал конкретной фамилии того, кто может заменить Мишустина.
Пионтковский считает, что в России "придут к власти такие же абсолютно негодяи, но негодяи, уже осознавшие, что война проиграна полностью".
По его словам, из Москвы будут договариваться с Киевом "по двум волнующим их вопросам – это репарации и военные преступники".
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
Мишустин возглавляет правительство РФ с января 2020 года. Войну России против Украины он активно не комментирует.