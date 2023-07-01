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Пионтковский: Z-патриотам в России вместо парада на Крещатике предложат другое удовольствие – расправу над предателями в своем минобороны

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По данным Пионтковского, в РФ 10 15% убежденных противников войны
По данным Пионтковского, в РФ 10–15% убежденных противников войны
Фото: ЕРА

В стране-агрессоре России 10–15% населения являются "долбанутыми Z-патриотами", поддерживающими войну против Украины. Об этом, сославшись на результаты закрытого опроса, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Он назвал таких россиян "убежденными русскими фашистами".

"Примерно столько же убежденных противников войны. А вот основная масса – [процентов] 70 – она такая, что ей на все "по....", эти люди с удовольствием бы посмотрели парад победы на Крещатике, например. Но они прекрасно понимают, что этого парада не будет, и сейчас их прежде всего волнует, чтобы их туда не замели", – объяснил Пионтковский.

По словам политолога, первым "декретом" новой власти в России станет отмена указа о мобилизации, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года.

"И 40 тыс. российских военнослужащих вздохнут с облегчением, и они останутся на всю жизнь сторонниками этой власти. Проблема будет, что рассказать вот этим 10% долбанутых Z-патриотов. Так с ними и работает [главарь признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин. Он им объясняет, что "да, мы вот сражались героически, но предатели – в Генштабе, да и война была неправильно задумана", – сказал Пионтковский.

Он предполагает, что Z-патриотам "предложат другое удовольствие: вместо парада на Крещатике – расправа над предателями-коррупционерами в министерстве обороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, соцопрос, мобилизация, парад, Андрей Пионтковский, война России против Украины
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