Пионтковский: Z-патриотам в России вместо парада на Крещатике предложат другое удовольствие – расправу над предателями в своем минобороны

Он назвал таких россиян "убежденными русскими фашистами".
"Примерно столько же убежденных противников войны. А вот основная масса – [процентов] 70 – она такая, что ей на все "по....", эти люди с удовольствием бы посмотрели парад победы на Крещатике, например. Но они прекрасно понимают, что этого парада не будет, и сейчас их прежде всего волнует, чтобы их туда не замели", – объяснил Пионтковский.
По словам политолога, первым "декретом" новой власти в России станет отмена указа о мобилизации, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года.
"И 40 тыс. российских военнослужащих вздохнут с облегчением, и они останутся на всю жизнь сторонниками этой власти. Проблема будет, что рассказать вот этим 10% долбанутых Z-патриотов. Так с ними и работает [главарь признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин. Он им объясняет, что "да, мы вот сражались героически, но предатели – в Генштабе, да и война была неправильно задумана", – сказал Пионтковский.
Он предполагает, что Z-патриотам "предложат другое удовольствие: вместо парада на Крещатике – расправа над предателями-коррупционерами в министерстве обороны".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.