Пионтковский: Z-патриотам в России вместо парада на Крещатике предложат другое удовольствие – расправу над предателями в своем минобороны

Он назвал таких россиян "убежденными русскими фашистами".

"Примерно столько же убежденных противников войны. А вот основная масса – [процентов] 70 – она такая, что ей на все "по....", эти люди с удовольствием бы посмотрели парад победы на Крещатике, например. Но они прекрасно понимают, что этого парада не будет, и сейчас их прежде всего волнует, чтобы их туда не замели", – объяснил Пионтковский.

По словам политолога, первым "декретом" новой власти в России станет отмена указа о мобилизации, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года.

"И 40 тыс. российских военнослужащих вздохнут с облегчением, и они останутся на всю жизнь сторонниками этой власти. Проблема будет, что рассказать вот этим 10% долбанутых Z-патриотов. Так с ними и работает [главарь признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин. Он им объясняет, что "да, мы вот сражались героически, но предатели – в Генштабе, да и война была неправильно задумана", – сказал Пионтковский.

Он предполагает, что Z-патриотам "предложат другое удовольствие: вместо парада на Крещатике – расправа над предателями-коррупционерами в министерстве обороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube