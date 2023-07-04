Бывший советский разведчик Жирнов: Пригожин до сих пор находится под ГРУ, оно и готовило мятеж

"Пригожин до сих пор под ГРУ, и мятеж готовило ГРУ. Вместе с Пригожиным и вместе с его вагнеровцами. Аргументы, которые он рассказывал... Вы когда увидели колонны какие-то? Никаких колонн до Воронежа не было абсолютно. Не было ни одного видео, не было ни одного аудио, не было ни малейшей фотографии. А представьте, что даже если Пригожин врет про 25 тыс., у него там 10 тыс. Но даже если 10 тыс. техникой прошли от Донецка до Ростова, а потом дальше на Воронеж, там было две колонны. И ни одного видео, ни одной фотографии, ничего нет", – сказал он.

По словам Жирнова, был расчет, что к Пригожину присоединятся другие силы, причем не только в Москве, а везде по пути следования ЧВК "Вагнер".

"Надеялись, что все губернаторы по пути – Воронеж, Липецк, Калуга, Серпухов – все присоединятся. [Заместитель начальника российского генштаба, экс-командующий группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей] Суровикин сказал что "мы с тобой одной крови", а [замглавы генштаба армии России Владимир] Алексеев рассказал вообще военную тайну. Интервью Алексеева надо переслушать всем, я советую. Потому что он сказал: "Да мы же с вами, ребята, с 2014 года в одних окопах". А это значит что ГРУ и вагнеровцы с 2014 года в одних окопах, он сознался что ГРУ крышевало вагнеровцев и продолжает крышевать. Потому что он же не говорит "вы предатели". Он говорит: "Ребята, одумайтесь, вы что-то переборщили немножко", – отметил Жирнов.

По словам экс-разведчика, целью мятежа Пригожина было уничтожить президента страны-агрессора Владимира Путина и занять его место, объявив диктатуру.

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