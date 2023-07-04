Бывший советский разведчик Жирнов: Пригожин до сих пор находится под ГРУ, оно и готовило мятеж

"Пригожин до сих пор под ГРУ, и мятеж готовило ГРУ. Вместе с Пригожиным и вместе с его вагнеровцами. Аргументы, которые он рассказывал... Вы когда увидели колонны какие-то? Никаких колонн до Воронежа не было абсолютно. Не было ни одного видео, не было ни одного аудио, не было ни малейшей фотографии. А представьте, что даже если Пригожин врет про 25 тыс., у него там 10 тыс. Но даже если 10 тыс. техникой прошли от Донецка до Ростова, а потом дальше на Воронеж, там было две колонны. И ни одного видео, ни одной фотографии, ничего нет", – сказал он.
По словам Жирнова, был расчет, что к Пригожину присоединятся другие силы, причем не только в Москве, а везде по пути следования ЧВК "Вагнер".
"Надеялись, что все губернаторы по пути – Воронеж, Липецк, Калуга, Серпухов – все присоединятся. [Заместитель начальника российского генштаба, экс-командующий группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей] Суровикин сказал что "мы с тобой одной крови", а [замглавы генштаба армии России Владимир] Алексеев рассказал вообще военную тайну. Интервью Алексеева надо переслушать всем, я советую. Потому что он сказал: "Да мы же с вами, ребята, с 2014 года в одних окопах". А это значит что ГРУ и вагнеровцы с 2014 года в одних окопах, он сознался что ГРУ крышевало вагнеровцев и продолжает крышевать. Потому что он же не говорит "вы предатели". Он говорит: "Ребята, одумайтесь, вы что-то переборщили немножко", – отметил Жирнов.
По словам экс-разведчика, целью мятежа Пригожина было уничтожить президента страны-агрессора Владимира Путина и занять его место, объявив диктатуру.
В РФ 23–24 июня проходил мятеж Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".
Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.
24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования.