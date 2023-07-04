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Бывший советский разведчик Жирнов: В ЛГУ у Путина появился друг не разлей вода. Он привел его на борьбу, и этому мальчику сломали позвоночник. Путин выл, как раненый зверь

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Путин рассказывал, что сожалел о решении привести на дзюдо друга, который на одной из тренировок получил смертельную травму
Путин рассказывал, что сожалел о решении привести на дзюдо друга, который на одной из тренировок получил смертельную травму
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России Владимир Путин тяжело переживал смерть университетского друга, которого привел на борьбу. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший советский разведчик-нелегал, писатель Сергей Жирнов.

По информации Жирнова, Путин в детстве решил пойти на борьбу, поскольку "во дворе он был "шестеркой", его целыми днями били, он все время плакал". В университете он продолжил заниматься спортом.

"В ЛГУ у него какой-то мальчик появился, друг прям не разлей вода. И поскольку наука, учеба – это не про него, у него [на первом плане были] самбо, дзюдо... Он и чемпионом Ленинграда все-таки стал, мастером спорта худо-бедно. И он этому своему другу, естественно [сказал]: "Я занимаюсь борьбой, давай вместе со мной заниматься" – и привел его в свою секцию", – рассказал Жирнов.

Во время очередного поединка этот друг получил тяжелую травму, продолжил бывший сотрудник КГБ. 

"Этому мальчику сломали позвоночник прямо на соревнованиях или на тренировке. Перед глазами Путина. Рассказывают, что, когда это произошло, Путин упал на землю, катался и выл, как раненый зверь, потому что лучший друг умер на татами, а он привел его туда", – рассказал Жирнов.

Он напомнил, что об этой истории есть упоминание в книге "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", которая вышла в 2000 году (в электронном формате она доступна на сайте ImWerden).

В книге Путин так описывал эпизод с погибшим другом: "Была еще одна схватка, которая запомнилась мне на всю жизнь. Но я в ней, правда, не участвовал. В университете у меня был друг. Я сам уговорил его прийти в спортзал. Он начал заниматься дзюдо, очень неплохо. Были какие-то соревнования. Он боролся, сделал бросок вперед и воткнулся головой в ковер. Произошло смещение позвонков, и его парализовало. Умер в больнице в течение 10 дней. Хороший был парень. А я до сих пор жалею, что заразил его дзюдо". 

Жирнов отметил, что эта история развенчивает слухи о том, что Путин является "таким змеиным и хладнокровным".

"Он на самом деле очень эмоциональный человек, но он все это ужасно скрывает. И, кстати, это проявляется только тогда, когда он разговаривает с вами один на один. Вот если один на один где-то в интиме – в предбаннике сауны, в сауне, за шашлыками, за стаканом чего-нибудь – он может обаять кого угодно", – сказал бывший советский разведчик-нелегал. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В автобиографии Путина сказано, что он начал заниматься дзюдо в 11 лет, является мастером спорта. В 2012 году Международная федерация дзюдо присудила Путину восьмой дан. Кроме того, у президента страны-агрессора были почетные черные пояса по тхэквондо и карате (он этими видами боевых искусств никогда не занимался).

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, международные организации отобрали у Путина почетные титулы и должности. В частности, Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина как почетного президента спортивной организации, а Международная федерация тхэквондо лишила его черного пояса. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, дзюдо, борьба, Сергей Жирнов
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