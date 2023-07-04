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Бывший советский разведчик Жирнов: Путин очень прижимистый. Большего жлоба, наверное, нет

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Жирнов рассказал о жадности Путина
Жирнов рассказал о жадности Путина
Фото: EPA

Во время учебы на разведчика президент страны-агрессора РФ Владимир Путин оставил почти на год беременную жену в другом городе, потому что пожалел денег снять ей жилье. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший советский разведчик-нелегал, писатель Сергей Жирнов.

"Смотрите, он майор КГБ, старший оперуполномоченный. Он зарабатывает тогда уже рублей 320, то есть двойная зарплата инженера старшего. Он уезжает в Москву на девять месяцев или 10, на 11 месяцев. Жена на сносях, она уже беременна. И он ее оставляет в Ленинграде. С его бабками в Москве он мог совершенно спокойно ей снять в частном секторе комнату – 50 рублей, отдельную квартиру однокомнатную – 80 рублей. Что такое? 320 рублей ты получаешь, 80 рублей – и жена у тебя рядом, пожалуйста, вы живете вместе весь год или два. Он ничего не снимает, он уезжает и говорит: "Ты, Людмила, оставайся там одна целый год с ребенком, а я буду заниматься своей учебой", – рассказал он.

По словам Жирнова, был и другой вариант – Путин мог ездить к жене сам на выходные.

"Если не так, то другой есть вариант. Помните, как в "Иронии судьбы, или С легким паром", час лета – и ты в Питере. Стоит это 15–16 рублей. Если на поезде, то еще меньше. Если там класс какой-то, ну 20, 25. Значит, четыре выходных – это сотня. Он может в субботу сесть на "Красную стрелу", в воскресенье он в Питере целый день с женой, в воскресенье вечером та же самая "Красная стрела", утром в Москве – и снова учеба целую неделю. Ни фига, не надо. Деньги тратить зачем? Во-первых, он прижимистый очень. Он жлоб страшный совершенно. По деньгам – это большего жлоба нет, наверное, в жизни. Потому что вот истратить копейку – это не дай бог", – заявил разведчик.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президент занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

В 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. С тех пор Путин официально не женился. В январе 2016 года издание "Собеседник" сообщило, что бывшая первая леди РФ теперь носит фамилию Очеретная.

Экс-банкир из РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев рассказывал в интервью главреду интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, как Путин пожалел денег, чтобы купить жене набор ювелирных украшений на день рождения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Людмила Путина, Сергей Жирнов
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