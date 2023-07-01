Пионтковский: Путин сегодня может положиться только на одного человека – Золотова. Не олигофрены не спешат вокруг него объединяться

"Герой дня сегодня Золотов. Во-первых, Путин принял решение передать ему бронетехнику, я не знаю, может быть, [еще] ядерное оружие. Единственный, на кого он может надеяться против собственной армии", – сказал он.

Политолог обратил внимание, что после завершения мятежа "Золотов порадовал массой замечательных заявлений", что, в частности, "пролилось бы много крови, но Москву мы бы все равно отстояли".

"Слушайте, это говорят люди, которые еще несколько месяцев назад действительно стояли на пороге Киева и говорили, что "возьмут его за три дня". Теперь они бьют себя в грудь пяткой: "Москву бы мы отстояли", – подчеркнул Пионтковский.

Бацман отметила, что бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков говорил ей, что Золотов – "с диагнозом психическим" и "чуть ли не олигофрен".

"Ну это было видно, это всем известно, – прокомментировал Пионтковский. – Сегодня Золотов – герой дня, красовался и потрясал всех своими заявлениями. Это показательно, что Путин может положиться теперь только на одного человека. То есть те, кто не олигофрены, уже не спешат особенно вокруг него объединиться".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube