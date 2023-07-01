Пионтковский: Путин сегодня может положиться только на одного человека – Золотова. Не олигофрены не спешат вокруг него объединяться

"Герой дня сегодня Золотов. Во-первых, Путин принял решение передать ему бронетехнику, я не знаю, может быть, [еще] ядерное оружие. Единственный, на кого он может надеяться против собственной армии", – сказал он.
Политолог обратил внимание, что после завершения мятежа "Золотов порадовал массой замечательных заявлений", что, в частности, "пролилось бы много крови, но Москву мы бы все равно отстояли".
"Слушайте, это говорят люди, которые еще несколько месяцев назад действительно стояли на пороге Киева и говорили, что "возьмут его за три дня". Теперь они бьют себя в грудь пяткой: "Москву бы мы отстояли", – подчеркнул Пионтковский.
Бацман отметила, что бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков говорил ей, что Золотов – "с диагнозом психическим" и "чуть ли не олигофрен".
"Ну это было видно, это всем известно, – прокомментировал Пионтковский. – Сегодня Золотов – герой дня, красовался и потрясал всех своими заявлениями. Это показательно, что Путин может положиться теперь только на одного человека. То есть те, кто не олигофрены, уже не спешат особенно вокруг него объединиться".
Золотов с 2000-го по 2013 год возглавлял службу безопасности Путина. Затем перешел на службу в систему МВД. В 2013–2014 годах был заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России, в 2014–2016 годах – главнокомандующим этими войсками. В 2016 году на базе внутренних войск в РФ была создана Росгвардия, которую Золотов с тех пор возглавляет.
Живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону говорил, что "в преданности Золотова Путину не приходится сомневаться, это его такая собачка".