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Пугачев: Золотов – особенный персонаж в окружении Путина. Это его такая собачка

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Пугачев считает, что, если Путин назначит Золотова министром обороны, он не доверит ему руководство военными процессами
Пугачев считает, что, если Путин назначит Золотова министром обороны, он не доверит ему руководство военными процессами
Фото: ЕРА

Глава Росгвардии Виктор Золотов предан президенту России Владимиру Путину, заявил живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Пугачев сказал, что у него нет информации о том, может ли Золотов занять должность министра обороны РФ (сейчас этот пост занимает Сергей Шойгу).

"Но я знаю очень хорошо Виктора Золотова. Это такой... Я бы так сказал: Шойгу пободрее будет", – добавил он.

По мнению Пугачева, наиболее полную оценку Золотову дал экс-начальник охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков. Коржаков говорил, что Золотов (его бывший подчиненный) "своими данными тянул на олигофрена".

"Коржаков звезд с неба не хватал. Я очень хорошо его знаю. Но просто если Коржаков говорит, что он совсем оловянный... Можно не комментировать. И мы это видим. Ну то есть такой он – особенный персонаж в окружении. Но, с другой стороны, я вам скажу такую вещь: назначить Золотова вместо Шойгу – это не значит доверить Золотову руководить военными действиями. Учитывая, что, как вы сказали, Путин сам руководит процессом. Но в преданности Золотова Путину не приходится сомневаться. Это его такая собачка. А вот Шойгу – большой вопрос", – добавил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Золотов с 2000-го по 2013 год возглавлял службу безопасности Путина. Затем перешел на службу в систему МВД. В 2013–2014 годах был заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России, в 2014–2016 годах – главнокомандующим этими войсками. В 2016 году на базе внутренних войск в РФ была создана Росгвардия, которую Золотов с тех пор возглавляет.

Шойгу находится на должности министра обороны России с 2012 года. По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие непосредственный боевой опыт, регулярно насмехаются над ним. В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Александр Коржаков, Сергей Пугачев, Виктор Золотов, Росгвардия
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