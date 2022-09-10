Пугачев: Золотов – особенный персонаж в окружении Путина. Это его такая собачка

Пугачев сказал, что у него нет информации о том, может ли Золотов занять должность министра обороны РФ (сейчас этот пост занимает Сергей Шойгу).
"Но я знаю очень хорошо Виктора Золотова. Это такой... Я бы так сказал: Шойгу пободрее будет", – добавил он.
По мнению Пугачева, наиболее полную оценку Золотову дал экс-начальник охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков. Коржаков говорил, что Золотов (его бывший подчиненный) "своими данными тянул на олигофрена".
"Коржаков звезд с неба не хватал. Я очень хорошо его знаю. Но просто если Коржаков говорит, что он совсем оловянный... Можно не комментировать. И мы это видим. Ну то есть такой он – особенный персонаж в окружении. Но, с другой стороны, я вам скажу такую вещь: назначить Золотова вместо Шойгу – это не значит доверить Золотову руководить военными действиями. Учитывая, что, как вы сказали, Путин сам руководит процессом. Но в преданности Золотова Путину не приходится сомневаться. Это его такая собачка. А вот Шойгу – большой вопрос", – добавил Пугачев.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
Золотов с 2000-го по 2013 год возглавлял службу безопасности Путина. Затем перешел на службу в систему МВД. В 2013–2014 годах был заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России, в 2014–2016 годах – главнокомандующим этими войсками. В 2016 году на базе внутренних войск в РФ была создана Росгвардия, которую Золотов с тех пор возглавляет.
Шойгу находится на должности министра обороны России с 2012 года. По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие непосредственный боевой опыт, регулярно насмехаются над ним. В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.