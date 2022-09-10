Пугачев: Золотов – особенный персонаж в окружении Путина. Это его такая собачка

Пугачев сказал, что у него нет информации о том, может ли Золотов занять должность министра обороны РФ (сейчас этот пост занимает Сергей Шойгу).

"Но я знаю очень хорошо Виктора Золотова. Это такой... Я бы так сказал: Шойгу пободрее будет", – добавил он.

По мнению Пугачева, наиболее полную оценку Золотову дал экс-начальник охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков. Коржаков говорил, что Золотов (его бывший подчиненный) "своими данными тянул на олигофрена".

"Коржаков звезд с неба не хватал. Я очень хорошо его знаю. Но просто если Коржаков говорит, что он совсем оловянный... Можно не комментировать. И мы это видим. Ну то есть такой он – особенный персонаж в окружении. Но, с другой стороны, я вам скажу такую вещь: назначить Золотова вместо Шойгу – это не значит доверить Золотову руководить военными действиями. Учитывая, что, как вы сказали, Путин сам руководит процессом. Но в преданности Золотова Путину не приходится сомневаться. Это его такая собачка. А вот Шойгу – большой вопрос", – добавил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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