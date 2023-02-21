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Пугачев рассказал, как Путин пожалел жене набор ювелирных украшений на день рождения: Посчитал, это слишком круто для нее. Просто тотальная жадность

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Пугачев о Путине: Он мне потом говорит: "Кто тебя за язык тянул? Зачем ты ей сказал?"
Пугачев о Путине: Он мне потом говорит: "Кто тебя за язык тянул? Зачем ты ей сказал?" 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин однажды забрал себе приготовленный в подарок помощниками для его жены Людмилы набор украшений. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал экс-банкир из РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Пугачев рассказал, что однажды Путин попросил его помочь с подарком для жены на день рождения. 

"Мы были в Кремле. Это было около полуночи... Он не забыл, но не приготовил подарок. Я позвонил помощнику. Есть подарочный фонд – стандартная история. Говорю: "Посмотрите, что есть". Ну посмотрели. "Какая ценовая категория?" – "Любая. Чтобы круто было". Ну привезли. Я ему говорю: "Посмотри". Он: "Ничего себе..." Там [были] серьги, кольцо, колье какое-то. Я уже не помню", – сказал Пугачев. 

По его словам, Путин поблагодарил за помощь и сказал, что поедет поздравлять жену.

"А на следующий день мы собирались уже это отметить семьями, с супругами. Мы сидим вчетвером, я говорю: "Ну как? Все хорошо?" Ну какие-то общие вещи, общие вопросы. – "Люда, что тебе муж подарил?" Она говорит: "Я в шоке". – "Понятное дело. Расскажи". – "Подарил какую-то фигурку..." Врать не буду. Какую-то побрякушку… Я не уверен, что это имело отношение к бижутерии. Чуть ли не авторучка, которую ему кто-то до этого подарил. А он же тоже сидит. И он на меня смотрит... Вот и вся история…" – сказал бывший друг Путина.

Бацман отметила, что, получается, Путин забрал женские украшения себе. 

"Ну себе, да. Я причем не уверен, что это он своей любовнице. Просто он посчитал, что это слишком круто для нее. Его тотальная жадность выражается во всем. Его жадность выражается в миллиардах или триллионах? Будь у него хоть триллион, жадность все равно выражается в копейках. Он мне потом говорит: "Кто тебя за язык тянул? Зачем ты ей сказал?" Я говорю: "Ты же ей подарки повез ночью". Он говорит: "Ладно, я сам разберусь" – пересказал их беседу Пугачев. 

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

В 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. С тех пор Путин официально не женился. В январе 2016 года издание "Собеседник" сообщило, что бывшая первая леди РФ теперь носит фамилию Очеретная.

В мае 2022 года против нее ввела санкции Великобритания. Под эти же санкции попала и бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую считают гражданской женой Путина.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Людмила Путина, Сергей Пугачев
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