Пугачев рассказал, как Путин пожалел жене набор ювелирных украшений на день рождения: Посчитал, это слишком круто для нее. Просто тотальная жадность

Пугачев о Путине: Он мне потом говорит: "Кто тебя за язык тянул? Зачем ты ей сказал?" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пугачев рассказал, что однажды Путин попросил его помочь с подарком для жены на день рождения.

"Мы были в Кремле. Это было около полуночи... Он не забыл, но не приготовил подарок. Я позвонил помощнику. Есть подарочный фонд – стандартная история. Говорю: "Посмотрите, что есть". Ну посмотрели. "Какая ценовая категория?" – "Любая. Чтобы круто было". Ну привезли. Я ему говорю: "Посмотри". Он: "Ничего себе..." Там [были] серьги, кольцо, колье какое-то. Я уже не помню", – сказал Пугачев.

По его словам, Путин поблагодарил за помощь и сказал, что поедет поздравлять жену.

"А на следующий день мы собирались уже это отметить семьями, с супругами. Мы сидим вчетвером, я говорю: "Ну как? Все хорошо?" Ну какие-то общие вещи, общие вопросы. – "Люда, что тебе муж подарил?" Она говорит: "Я в шоке". – "Понятное дело. Расскажи". – "Подарил какую-то фигурку..." Врать не буду. Какую-то побрякушку… Я не уверен, что это имело отношение к бижутерии. Чуть ли не авторучка, которую ему кто-то до этого подарил. А он же тоже сидит. И он на меня смотрит... Вот и вся история…" – сказал бывший друг Путина.

Бацман отметила, что, получается, Путин забрал женские украшения себе.

"Ну себе, да. Я причем не уверен, что это он своей любовнице. Просто он посчитал, что это слишком круто для нее. Его тотальная жадность выражается во всем. Его жадность выражается в миллиардах или триллионах? Будь у него хоть триллион, жадность все равно выражается в копейках. Он мне потом говорит: "Кто тебя за язык тянул? Зачем ты ей сказал?" Я говорю: "Ты же ей подарки повез ночью". Он говорит: "Ладно, я сам разберусь" – пересказал их беседу Пугачев.

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube



