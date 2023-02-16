Экс-жена Путина вместе с нынешним мужем продают недвижимость в Испании, опасаясь санкций – СМИ

По данным El Mundo, на продажу выставлены апартаменты и дом в Испании, которыми владеет нынешний муж Людмилы Очеретной Фото: EPA

По данным издания, на продажу выставлены апартаменты и дом площадью 229 м² и 405 м² в элитном жилом комплексе Lomas del Rey. Находятся они в городе Марбелья на юге Испании.

El Mundo подчеркивает, что один из домов явно обитаем. На парковочном месте №7 в гараже, также принадлежащем Очеретному, припаркован BMW. Во втором доме – дуплексе с видом на бассейны, пальмы и пруды – скорее всего, никто не живет. В нем четыре спальни, четыре ванные комнаты, полы с подогревом.

Апартаменты, расположенные на первом этаже урбанизации Lomas del Rey, Очеретный купил в 2011 году. Дуплекс – три года спустя, в июле 2014 года, он обошелся ему в €1,1 млн. В реестре недвижимости Марбельи Очеретный продолжает значиться как ее владелец. Суммарная стоимость недвижимости только в Марбелье составляет €2,2 млн.

Всего за год до второй покупки Очеретного Испания утвердила новый закон, согласно которому вид на жительство стали выдавать тем, кто вложил в сектор недвижимости не менее €500 тыс.

По мнению журналистов El Mundo, такие действия Очеретного и Людмилы Путиной связаны с опасениями попасть под санкции ЕС. Оба в санкционные списки Евросоюза пока не внесены.