Экс-жена Путина вместе с нынешним мужем продают недвижимость в Испании, опасаясь санкций – СМИ

По данным издания, на продажу выставлены апартаменты и дом площадью 229 м² и 405 м² в элитном жилом комплексе Lomas del Rey. Находятся они в городе Марбелья на юге Испании.
El Mundo подчеркивает, что один из домов явно обитаем. На парковочном месте №7 в гараже, также принадлежащем Очеретному, припаркован BMW. Во втором доме – дуплексе с видом на бассейны, пальмы и пруды – скорее всего, никто не живет. В нем четыре спальни, четыре ванные комнаты, полы с подогревом.
Апартаменты, расположенные на первом этаже урбанизации Lomas del Rey, Очеретный купил в 2011 году. Дуплекс – три года спустя, в июле 2014 года, он обошелся ему в €1,1 млн. В реестре недвижимости Марбельи Очеретный продолжает значиться как ее владелец. Суммарная стоимость недвижимости только в Марбелье составляет €2,2 млн.
Всего за год до второй покупки Очеретного Испания утвердила новый закон, согласно которому вид на жительство стали выдавать тем, кто вложил в сектор недвижимости не менее €500 тыс.
По мнению журналистов El Mundo, такие действия Очеретного и Людмилы Путиной связаны с опасениями попасть под санкции ЕС. Оба в санкционные списки Евросоюза пока не внесены.
В 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. С тех пор Путин официально не женился. В январе 2016 года издание "Собеседник" сообщило, что бывшая первая леди РФ теперь носит фамилию Очеретная.
Хотя экс-супруга Путина и не внесена в санкционный список ЕС, санкции против нее в мае прошлого года ввела Великобритания. Под эти же санкции попала и бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую считают гражданской женой Путина.