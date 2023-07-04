Пригожину вернули 10 млрд рублей наличными, золото и доллары, которые изъяли в Санкт-Петербурге после мятежа вагнеровцев – росСМИ

По данным издания, 2 июля за деньгами приехал водитель Пригожина с доверенностью. Отмечается, что основателю ЧВК кроме 10 млрд рублей вернули сотни тысяч долларов наличными, а также пять слитков золота.

Как подчеркнула "Фонтанка", еще утром следователи не планировали возвращать Пригожину изъятые ценности и деньги, но к вечеру того же дня было принято противоположное решение.

Во время обыска отеля "Трезини", который, как считается, может быть офисом Пригожина, сотрудников ФСБ заинтересовала белая "Газель", сообщала "Фонтанка". Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег. СМИ сообщало, что в коробках, вероятно, около 4 млрд рублей (почти $45 млн).

После этой публикации Пригожин разместил комментарий, в котором заявил, что была обнаружена не только "Газель", но и два автобуса с деньгами. По его словам, там лежали деньги, предназначенные на выдачу заработной платы наемникам, компенсации за погибших и на другие нужды.

Кроме того, при обыске в отеле "Трезини" нашли оружие, пять слитков золота по 1 кг каждый, сумки с долларами, фальшивые паспорта, "уйму белого порошка и двойника", проинформировала "Фонтанка".

Также 24 июня на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 картонных коробок с 6 млрд рублей (около $67 млн), указало росСМИ.