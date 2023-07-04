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Пригожину вернули 10 млрд рублей наличными, золото и доллары, которые изъяли в Санкт-Петербурге после мятежа вагнеровцев – росСМИ

В белой "Газели" возле отеля "Трезини" ФСБ 24 июня нашла коробки, полные денег, отмечали росСМИ
В белой "Газели" возле отеля "Трезини" ФСБ 24 июня нашла коробки, полные денег, отмечали росСМИ
Фото: fontanka.ru

Основателю признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей наличными (около $112 млн по курсу центробанка РФ), которые были изъяты при обыске 24 июня в Санкт-Петербурге по уголовному делу о вооруженном мятеже. Об этом 4 июля написала "Фонтанка".

По данным издания, 2 июля за деньгами приехал водитель Пригожина с доверенностью. Отмечается, что основателю ЧВК кроме 10 млрд рублей вернули сотни тысяч долларов наличными, а также пять слитков золота.

Как подчеркнула "Фонтанка", еще утром следователи не планировали возвращать Пригожину изъятые ценности и деньги, но к вечеру того же дня было принято противоположное решение.

Во время обыска отеля "Трезини", который, как считается, может быть офисом Пригожина, сотрудников ФСБ заинтересовала белая "Газель", сообщала "Фонтанка". Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег. СМИ сообщало, что в коробках, вероятно, около 4 млрд рублей (почти $45 млн).

После этой публикации Пригожин разместил комментарий, в котором заявил, что была обнаружена не только "Газель", но и два автобуса с деньгами. По его словам, там лежали деньги, предназначенные на выдачу заработной платы наемникам, компенсации за погибших и на другие нужды.

Кроме того, при обыске в отеле "Трезини" нашли оружие, пять слитков золота по 1 кг каждый, сумки с долларами, фальшивые паспорта, "уйму белого порошка и двойника", проинформировала "Фонтанка".

Также 24 июня на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 картонных коробок с 6 млрд рублей (около $67 млн), указало росСМИ.

Контекст:

В РФ 23–24 июня проходил мятеж Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а президент страны-агрессора РФ Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".

Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.

24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.

26 июня Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко в тот же день рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси

28 июня The Wall Street Journal писал, что, затевая "поход на Москву", Пригожин планировал взять в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Но о плане основателя ЧВК за два дня до того, как он должен был быть выполнен, узнала ФСБ, написало издание.

Теги: Россия, золото, Санкт-Петербург, деньги, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, обыски, мятеж Пригожина
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