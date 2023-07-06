Лукашенко заявил, что Пригожина и ЧВК "Вагнер" нет в Беларуси

По словам Лукашенко, после неудавшегося мятежа Пригожин находился в Санкт-Петербурге или Москве.
Также Лукашенко заявил, что в Беларуси нет вагнеровцев. По его словам, они остались в своих "постоянных лагерях".
"Придут ли они сюда, и если да, то сколько их будет, мы решим в будущем. Это будет зависеть от решений, которые примет руководство России и "Вагнера", – сказал он.
По словам Лукашенко, согласие "Вагнера" защищать Беларусь в случае войны было главным условием для предоставления ЧВК разрешения на переезд в страну.
"Если мы должны активировать это подразделение для защиты нации, то оно будет активировано немедленно. И их опыт будет востребован", – сказал он
В РФ 23–24 июня проходил мятеж Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".
Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.
24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования.