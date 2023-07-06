Лукашенко заявил, что Пригожина и ЧВК "Вагнер" нет в Беларуси

По словам Лукашенко, после неудавшегося мятежа Пригожин находился в Санкт-Петербурге или Москве.

Также Лукашенко заявил, что в Беларуси нет вагнеровцев. По его словам, они остались в своих "постоянных лагерях".

"Придут ли они сюда, и если да, то сколько их будет, мы решим в будущем. Это будет зависеть от решений, которые примет руководство России и "Вагнера", – сказал он.

По словам Лукашенко, согласие "Вагнера" защищать Беларусь в случае войны было главным условием для предоставления ЧВК разрешения на переезд в страну.

"Если мы должны активировать это подразделение для защиты нации, то оно будет активировано немедленно. И их опыт будет востребован", – сказал он