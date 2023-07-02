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В Беларуси обустроили новый лагерь на не менее чем 8 тыс. человек, возможно, для наемников из "Вагнера" – СМИ

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На базе обустроено около 300 палаток М-30
На базе обустроено около 300 палаток М-30
Фото: svaboda.org

На заброшенной военной базе в Беларуси, возле города Осиповичи, появились палатки или подобные конструкции. Об этом говорится в материале BBC, опубликованном 30 июня.

На спутниковом снимке, сделанном в середине месяца, поля на территории военного городка практически пусты, говорится в материале. В то же время на кадрах от 30 июня видны новые сооружения.

СМИ предполагает, что это лагерь для наемников признанной в мире преступной организацией российской частной военной компании "Вагнер".

База находится в 21 км от города Осиповичи. От Осиповичей до границы Украины около 200 км.

Снимки, сделанные компанией Planet Labs, также опубликовало "Радыё Свабода". Местные жители рассказали журналистам, что ремонтно-строительные работы на территории бывшей воинской части в поселке Цель под Осиповичами начались в июне. На снимках, сделанных 17-го и 24 июня, полевого лагеря на территории воинской части не видно. Но на снимках, сделанных 27 июня, уже можно разглядеть признаки строительства – выкопанные котлованы и новые сооружения, отметило "Радыё Свабода".

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюнподсчитала, что на снимке за 30 июня – 298 палаток М-30, "Радыё Свабода" насчитало 303 палатки. В одной, по разным оценкам, может разместиться 30–50 человек. Таким образом, в новом лагере могут остановиться от 8 тыс. до 15 тыс. человек.

При этом не все палатки жилые – там также должны быть места для туалетов, душей и столовых, отметили в "Беларускі Гаюн".

"Радыё Свабода" сообщило, что по размерам полевой лагерь в Целе превосходит другие известные военно-полевые лагеря на территории Беларуси, где проходят подготовку мобилизованные российские оккупанты. 

Контекст:

После неудавшегося мятежа "Вагнера" в России 23–24 июня власти страны-агрессора РФ объявили, что отправили владельца ЧВК Евгения Пригожина в Беларусь. Также президент государства-агрессора Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.

Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда заявили, что вопрос перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Литва уже усилила охрану и разведку на границе с Беларусью, о планах усилить охрану заявила и Польша.

26 июня издание "Верстка" сообщало, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.

Теги: Беларусь, военные, наемники, ЧВК Вагнер, Олег Жданов, войска
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