В России связанные с "Вагнером" хакеры остановили работу провайдера, который обслуживает минобороны, ФСБ, "Росатом" и "Газпром"

По словам Барановича, как и в случае с атакой на Viasat в день вторжения РФ, хакеры, возможно, повредили клиентское оборудование и ядро сети.
"Найти прошивку к спутниковым модемам и коммутаторам, когда ты плывешь на газпромовском танкере посреди льдов, будет нелегко. Клиенты спутникового интернета (включая МО, ФСБ, "Росатом", "Газпром", "Россети") обычно находятся в такой жопе мира, что там можно разве что медведя позвать в качестве консультанта", – написал он.
Хакер предположил, что на восстановление ядра сети может уйти до нескольких недель, а на восстановление терминалов – месяцы.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка, связанная с ЧВК "Вагнер". В новосозданном Telegram-аккаунте хакеры заявили, что причина атаки – изгнание наемников "Вагнера" из зоны "СВО" (так россияне называют войну в Украине).
Атаку на провайдера подтвердила NetBlocks – организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением в сети.
"Подтверждено: данные свидетельствуют о нарушении работы спутникового интернет-провайдера "Дозор-Телепорт", который снабжает ФСБ, "Газпром", "Росатом" и военные объекты России. Инцидент произошел на фоне волны кибератак со стороны группы, заявляющей о своей принадлежности к ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.
* Confirmed: Metrics show a disruption to satellite internet provider Dozor-Teleport which supplies Russia's FSB, Gazprom, Rosatom and military installations; the incident comes amid a wave of cyberattacks by a group claiming affiliation with Wagner PMC * pic.twitter.com/rSoRyUFsWm— NetBlocks (@netblocks) June 29, 2023
Кибератака произошла вскоре после неудавшегося мятежа "Вагнера", проходившего 23–24 июня. Основатель ЧВК Евгений Пригожин назвал происходящее "маршем справедливости", а президент страны-агрессора России Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня владелец ЧВК заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин заявил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".
Находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко говорил, что он участвовал в переговорах с Пригожиным и тот отказался от своих претензий к командованию российской армией.
Заявление пресс-службы Пригожина о прекращении мятежа было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Лукашенко.
24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко сообщил, что Пригожин находится в Беларуси.