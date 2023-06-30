В России связанные с "Вагнером" хакеры остановили работу провайдера, который обслуживает минобороны, ФСБ, "Росатом" и "Газпром"

По словам Барановича, как и в случае с атакой на Viasat в день вторжения РФ, хакеры, возможно, повредили клиентское оборудование и ядро сети.

"Найти прошивку к спутниковым модемам и коммутаторам, когда ты плывешь на газпромовском танкере посреди льдов, будет нелегко. Клиенты спутникового интернета (включая МО, ФСБ, "Росатом", "Газпром", "Россети") обычно находятся в такой жопе мира, что там можно разве что медведя позвать в качестве консультанта", – написал он.

Хакер предположил, что на восстановление ядра сети может уйти до нескольких недель, а на восстановление терминалов – месяцы.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка, связанная с ЧВК "Вагнер". В новосозданном Telegram-аккаунте хакеры заявили, что причина атаки – изгнание наемников "Вагнера" из зоны "СВО" (так россияне называют войну в Украине).

Атаку на провайдера подтвердила NetBlocks – организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением в сети.

"Подтверждено: данные свидетельствуют о нарушении работы спутникового интернет-провайдера "Дозор-Телепорт", который снабжает ФСБ, "Газпром", "Росатом" и военные объекты России. Инцидент произошел на фоне волны кибератак со стороны группы, заявляющей о своей принадлежности к ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.