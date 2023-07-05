Пригожину в РФ лично вернули изъятое во время "мятежа" оружие – СМИ

По его данным, накануне Пригожин с охраной приехал в управление ФСБ в Санкт-Петербурге. Ему передали два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, винтовку AR и еще несколько единиц оружия.

"Также Пригожин получил назад наградной Glock, который ему вручил Шойгу. Все это изъяли при обыске 24 июня в загородном доме в поселке Северный Версаль", – говорится в сообщении.

4 июля "Фонтанка" писала, что основателю "Вагнера" отдали ранее изъятые 10 млрд руб. наличными (около $112 млн по курсу Центробанка РФ в тот день). Также Пригожин получил назад валюту и слитки золота, однако за этим он прислал водителя с доверенностью.