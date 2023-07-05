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Пригожину в РФ лично вернули изъятое во время "мятежа" оружие – СМИ

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Ранее российские силовики отдали основателю ЧВК "Вагнер" $112 млн и золото
Ранее российские силовики отдали основателю ЧВК "Вагнер" $112 млн и золото
Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Основатель признанной преступной организацией ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично забрал изъятое при обыске в его резиденции оружие, в том числе именной пистолет, которым его наградил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об том 5 июля пишет российское издание "Фонтанка".

По его данным, накануне Пригожин с охраной приехал в управление ФСБ в Санкт-Петербурге. Ему передали два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, винтовку AR и еще несколько единиц оружия. 

"Также Пригожин получил назад наградной Glock, который ему вручил Шойгу. Все это изъяли при обыске 24 июня в загородном доме в поселке Северный Версаль", – говорится в сообщении.

4 июля "Фонтанка" писала, что основателю "Вагнера" отдали ранее изъятые 10 млрд руб. наличными (около $112 млн по курсу Центробанка РФ в тот день). Также Пригожин получил назад валюту и слитки золота, однако за этим он прислал водителя с доверенностью. 

Контекст:

Во время обыска отеля "Трезини", который, как считается, может быть офисом Пригожина, сотрудников ФСБ заинтересовала белая "Газель", сообщала "Фонтанка". Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ и нашли коробки, полные денег. СМИ сообщало, что в коробках, вероятно, около 4 млрд руб. (почти $45 млн).

После этой публикации Пригожин разместил комментарий, в котором заявил, что была обнаружена не только "Газель", но и два автобуса с деньгами. По его словам, там лежали деньги, предназначенные на выдачу заработной платы наемникам, компенсации за погибших и на другие нужды.

Кроме того, при обыске в отеле "Трезини" нашли оружие, пять слитков золота по 1 кг каждый, сумки с долларами, фальшивые паспорта, "уйму белого порошка и двойника", проинформировала "Фонтанка".

Также 24 июня на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 картонных коробок с 6 млрд руб. (около $67 млн), указало российское СМИ.

Теги: Россия, оружие, Санкт-Петербург, ФСБ, Сергей Шойгу, минобороны РФ, Евгений Пригожин
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