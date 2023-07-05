Пригожин владеет самолетами, яхтой и несколькими поместьями – "Навальный LIVE"

На выплаты наемникам ЧВК "Вагнер" из бюджета страны-агрессора РФ за год ушло 86 млрд руб. Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Журналист Руслан Шаведдинов напомнил, что ранее российские власти отрицали свою связь с ЧВК "Вагнер", но после устроенного Пригожиным мятежа президент страны-агрессора России Владимир Путин признал, что наемников финансировало государство.

По словам Путина, за последний год Россия потратила на ЧВК и контракты с Пригожиным 276 млрд руб. (около $3 млрд). Из них на выплаты наемникам выделили 86 млрд руб. (около $960 млн), 110 млрд руб. (около $1,2 млрд) ушло на страховые выплаты, еще 80 млрд руб. ($893 млн) – сумма контрактов минобороны РФ с компанией Пригожина "Конкорд". Речь идет о периоде с мая 2022 года по май 2023 года.

За все время существования ЧВК на нее из бюджета РФ было выделено 858 млрд руб. (более $9,5 млрд), сообщил журналист со ссылкой на информацию российских госканалов.

Шаведдинов отметил, что за последний год на ЧВК "Вагнер" Россия потратила сумму, сопоставимую с бюджетом Кировской области, а сумма контрактов Пригожина с минобороны равна бюджету Пензенской области.

В расследовании говорится, что за годы работы на государство Пригожин стал олигархом: у него есть 37-метровая яхта St Vitamin стоимостью €6 млн, несколько самолетов, а также несколько элитных поместий и парк автомобилей.

В частности, одно из имений семьи Пригожина находится под Санкт-Петербургом на площади 1,3 га.

Имение Пригожина под Санкт-Петербургом. Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Во всех схемах Пригожина, по данным журналистов, участвуют члены его семьи: жена, сын и две дочери.

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