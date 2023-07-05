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Пригожин владеет самолетами, яхтой и несколькими поместьями – "Навальный LIVE"

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На выплаты наемникам ЧВК "Вагнер" из бюджета страны-агрессора РФ за год ушло 86 млрд руб.
На выплаты наемникам ЧВК "Вагнер" из бюджета страны-агрессора РФ за год ушло 86 млрд руб.
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

У основателя признанной в мире преступной организацией российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и его семьи в России есть элитные поместья и самолеты. Об этом говорится в расследовании YouTube-канала "Навальный LIVE".

Журналист Руслан Шаведдинов напомнил, что ранее российские власти отрицали свою связь с ЧВК "Вагнер", но после устроенного Пригожиным мятежа президент страны-агрессора России Владимир Путин признал, что наемников финансировало государство.

По словам Путина, за последний год Россия потратила на ЧВК и контракты с Пригожиным 276 млрд руб. (около $3 млрд). Из них на выплаты наемникам выделили 86 млрд руб. (около $960 млн), 110 млрд руб. (около $1,2 млрд) ушло на страховые выплаты, еще 80 млрд руб. ($893 млн– сумма контрактов минобороны РФ с компанией Пригожина "Конкорд". Речь идет о периоде с мая 2022 года по май 2023 года.

За все время существования ЧВК на нее из бюджета РФ было выделено 858 млрд руб. (более $9,5 млрд), сообщил журналист со ссылкой на информацию российских госканалов.

Шаведдинов отметил, что за последний год на ЧВК "Вагнер" Россия потратила сумму, сопоставимую с бюджетом Кировской области, а сумма контрактов Пригожина с минобороны равна бюджету Пензенской области. 

В расследовании говорится, что за годы работы на государство Пригожин стал олигархом: у него есть 37-метровая яхта St Vitamin стоимостью €6 млн, несколько самолетов, а также несколько элитных поместий и парк автомобилей. 

В частности, одно из имений семьи Пригожина находится под Санкт-Петербургом на площади 1,3 га.

Имение Пригожина под Санкт-Петербургом. Скриншот: Навальный LIVE / YouTube
Имение Пригожина под Санкт-Петербургом. Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Во всех схемах Пригожина, по данным журналистов, участвуют члены его семьи: жена, сын и две дочери.

ВИДЕО
Видео: Навальный LIVE / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против принадлежащих ему ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". Федеральное бюро расследований США готово выплатить $250 тыс. "за информацию, которая приведет к аресту Пригожина". 

Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина. 

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. При этом он неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. 

На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день сказал, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. Путин назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку.

Точное местонахождение Пригожина неизвестно. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что создатель ЧВК уже в Беларуси

Теги: Россия, автомобили, бюджет, наемники, расследование, ЧВК Вагнер, выплаты, Евгений Пригожин, ЧВК
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