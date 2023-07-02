Подразделения ЧВК "Вагнер" в Беларуси пока не зафиксированы – Наев

По словам Наева, в случае появления вагнеровцев в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий Фото: Сергій Наєв / Facebook

"В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, ни одного подразделения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не отмечено. Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование узнает об этом", – сказал он.

По его словам, в случае появления вагнеровцев в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий.

"В каждом из них ВСУ будут принимать адекватные меры по противодействию. В настоящее время проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", – заявил Наев.