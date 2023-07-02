Подразделения ЧВК "Вагнер" в Беларуси пока не зафиксированы – Наев

"В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, ни одного подразделения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не отмечено. Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование узнает об этом", – сказал он.
По его словам, в случае появления вагнеровцев в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий.
"В каждом из них ВСУ будут принимать адекватные меры по противодействию. В настоящее время проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", – заявил Наев.
После неудавшегося мятежа "Вагнера" в России 23–24 июня власти страны-агрессора РФ объявили, что владелец ЧВК Евгений Пригожин отправится в Беларусь. Также президент государства-агрессора Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.
Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда заявили, что вопрос перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Литва уже усилила охрану и разведку на границе с Беларусью, о планах усилить охрану заявила и Польша.
26 июня издание "Верстка" сообщало, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.