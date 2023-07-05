Сырский: История с "Вагнером" закончена

Он отметил, что вагнеровцы покинули свои позиции еще более месяца назад.

"Поэтому этот бунт никак не отразился на ходе боевых действий в полосе ответственности моей группировки. А как он скажется на событиях в России? Ну, если из-за этого там станет хуже – нам было бы лучше… Для меня это не имеет значения. Я думаю, история с "Вагнером" закончена", – сказал Сырский.

Он также уверен, что силы обороны восстановят контроль над Бахмутом, в районе которого с июля прошлого года шли интенсивные бои.

В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов была сосредоточена именно на этом направлении.