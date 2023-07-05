Сырский: История с "Вагнером" закончена

Он отметил, что вагнеровцы покинули свои позиции еще более месяца назад.
"Поэтому этот бунт никак не отразился на ходе боевых действий в полосе ответственности моей группировки. А как он скажется на событиях в России? Ну, если из-за этого там станет хуже – нам было бы лучше… Для меня это не имеет значения. Я думаю, история с "Вагнером" закончена", – сказал Сырский.
Он также уверен, что силы обороны восстановят контроль над Бахмутом, в районе которого с июля прошлого года шли интенсивные бои.
В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов была сосредоточена именно на этом направлении.
23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.