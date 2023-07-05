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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский: История с "Вагнером" закончена

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Сырский уверен, что силы обороны восстановят контроль над Бахмутом
Сырский уверен, что силы обороны восстановят контроль над Бахмутом
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на территории страны-агрессора РФ никак не повлияет на ход боевых действий в Украине. Об этом в опубликованном 3 июля интервью ABC News заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он отметил, что вагнеровцы покинули свои позиции еще более месяца назад.

"Поэтому этот бунт никак не отразился на ходе боевых действий в полосе ответственности моей группировки. А как он скажется на событиях в России? Ну, если из-за этого там станет хуже – нам было бы лучше… Для меня это не имеет значения. Я думаю, история с "Вагнером" закончена", – сказал Сырский.

Он также уверен, что силы обороны восстановят контроль над Бахмутом, в районе которого с июля прошлого года шли интенсивные бои. 

В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов была сосредоточена именно на этом направлении.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Александр Сырский, мятеж Пригожина
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