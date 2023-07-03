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Яценюк: Пребывание бойцов террористической организации "Вагнер" в Беларуси создает угрозу для Украины, стран Балтии и Польши

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Яценюк: Лукашенко стал миротворцем в бандитском конфликте между Путиным и Пригожиным
Яценюк: Лукашенко стал миротворцем в бандитском конфликте между Путиным и Пригожиным
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нельзя недооценивать опасность пребывания в Беларуси наемников российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

Яценюк отметил, что участие в урегулировании противоречий между президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным и поднявшим вооруженный мятеж главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным улучшило имидж самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в глазах российского населения.

"Конечно, парадокс, как в этом мире все устроено. Диктатор, о котором одна часть мира забыла, другая часть мира ввела санкции, еще какая-то часть мира его рассматривает исключительно через призму Путина и России, – он стал миротворцем в бандитском конфликте, преступном конфликте между двумя преступниками. То есть третий преступник стал миротворцем. И для рядового россиянина, да, это добавило бонус самому Лукашенко", – отметил Яценюк.

По его словам, присутствие Пригожина и его боевиков в Беларуси является угрозой для безопасности Украины и других стран.

"Недооценивать опасность пребывания бойцов террористической организации "Вагнер" в Беларуси тоже нельзя. Сейчас не представляет никакой угрозы Беларусь. Ну, я слушаю других специалистов – действительно разбирающихся. Тех, которые помогают нам. Они говорят, что да, конечно, по состоянию на сегодняшний день такой военной группировки, которая бы действительно могла представлять опасность для Украины, нет. Но создаются ли дополнительные риски и опасности? Конечно. Для стран, которые граничат с Беларусью. И для стран Балтии, и Польши. Ну, и для Украины, само собой разумеется. То есть сколько их там будет, мы не знаем. Разные оценки, что там их было не 25 тыс., а 8 тыс. Мы не знаем, сколько их. Я думаю, что есть те службы, которые знают, сколько их", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнер" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", совершившими ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Александр Лукашенко, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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