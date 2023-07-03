Яценюк: Пребывание бойцов террористической организации "Вагнер" в Беларуси создает угрозу для Украины, стран Балтии и Польши

Яценюк отметил, что участие в урегулировании противоречий между президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным и поднявшим вооруженный мятеж главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным улучшило имидж самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в глазах российского населения.

"Конечно, парадокс, как в этом мире все устроено. Диктатор, о котором одна часть мира забыла, другая часть мира ввела санкции, еще какая-то часть мира его рассматривает исключительно через призму Путина и России, – он стал миротворцем в бандитском конфликте, преступном конфликте между двумя преступниками. То есть третий преступник стал миротворцем. И для рядового россиянина, да, это добавило бонус самому Лукашенко", – отметил Яценюк.

По его словам, присутствие Пригожина и его боевиков в Беларуси является угрозой для безопасности Украины и других стран.

"Недооценивать опасность пребывания бойцов террористической организации "Вагнер" в Беларуси тоже нельзя. Сейчас не представляет никакой угрозы Беларусь. Ну, я слушаю других специалистов – действительно разбирающихся. Тех, которые помогают нам. Они говорят, что да, конечно, по состоянию на сегодняшний день такой военной группировки, которая бы действительно могла представлять опасность для Украины, нет. Но создаются ли дополнительные риски и опасности? Конечно. Для стран, которые граничат с Беларусью. И для стран Балтии, и Польши. Ну, и для Украины, само собой разумеется. То есть сколько их там будет, мы не знаем. Разные оценки, что там их было не 25 тыс., а 8 тыс. Мы не знаем, сколько их. Я думаю, что есть те службы, которые знают, сколько их", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО