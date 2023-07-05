Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а РФ – ответственной за наемников

Кравчук отметила, что формулировка о ЧВК "Вагнер" как о террористической организации впервые закреплена в официальном документе международной организации Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Один из разделов документа так и называется: "Террористический характер и деятельность группы "Вагнер".

"Группа "Вагнер", самопровозглашенная частная организация, занимается военными действиями и подрывными операциями для достижения явных и скрытых внешнеполитических целей правительства РФ, хотя частные военные компании технически запрещены российским законодательством", – говорится в резолюции.

В ПА ОБСЕ подчеркнули, что президент страны-агрессора России Владимир Путин публично признал, что эта ЧВК "полностью финансировалась" российским государством, получив более $1 млрд в год, "что явно делает российское государство ответственным за действия группы "Вагнер" за границей".

В резолюции отмечается "прямая связь" между правительством РФ и ЧВК "Вагнер", а также то, что наемники использовались в российской войне против Украины и имели в том числе "передовые российские системы вооружения, включая танки и боевые самолеты".

"Группа "Вагнер" и ее аффилированные лица также взяли на себя обязательства или обоснованно обвиняются в совершении грабительских и террористических действий во многих других местах, включая Мали, Судан, ЦАР, Ливию, Сирию, Мозамбик и Венесуэлу", – говорится в документе.

Член украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук прокомментировала решение ПА ОБСЕ в Facebook.

"ПА ОБСЕ признала Российскую Федерацию государством – спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией. [...] Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации. Кстати, аналогичный термин state sponsor of terrorism знает и законодательство США, также являющихся членом ОБСЕ. Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире", – написала нардеп.

ОБСЕ основана в 1973 году. В организацию входят 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.