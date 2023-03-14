Сейм Литвы признал "Вагнер" террористической организацией

За документ единогласно проголосовали 117 членов Сейма.

В принятом Сеймом постановлении указано, что "Вагнер" является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества.

Также литовский парламент решительно осудил использование любых созданных при поддержке российских властей наемнических групп, таких как "Вагнер", для совершения преступлений агрессии против Украины.

В тексте указано, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года наемники "Вагнера" "совершают систематические, тяжкие преступления агрессии – убийства и пытки мирных жителей Украины, бомбовые удары по жилым домам и другим гражданским объектам, – которые сопоставимы с терроризмом". Также авторы документа подчеркнули, что "Вагнер" был создан российским бизнесменом Евгением Пригожиным, "близким" к президенту РФ Владимиру Путину, и "является теневым инструментом российской власти", так как бесплатно получает от правительства России военную технику, а также использует российскую военную инфраструктуру, а боевики "Вагнера" проходят подготовку в российской военной разведке (ГРУ).

Другим странам предлагается тоже признать "Вагнер" террористической организацией.