Сейм Литвы признал "Вагнер" террористической организацией

За документ единогласно проголосовали 117 членов Сейма.
В принятом Сеймом постановлении указано, что "Вагнер" является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества.
Также литовский парламент решительно осудил использование любых созданных при поддержке российских властей наемнических групп, таких как "Вагнер", для совершения преступлений агрессии против Украины.
В тексте указано, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года наемники "Вагнера" "совершают систематические, тяжкие преступления агрессии – убийства и пытки мирных жителей Украины, бомбовые удары по жилым домам и другим гражданским объектам, – которые сопоставимы с терроризмом". Также авторы документа подчеркнули, что "Вагнер" был создан российским бизнесменом Евгением Пригожиным, "близким" к президенту РФ Владимиру Путину, и "является теневым инструментом российской власти", так как бесплатно получает от правительства России военную технику, а также использует российскую военную инфраструктуру, а боевики "Вагнера" проходят подготовку в российской военной разведке (ГРУ).
Другим странам предлагается тоже признать "Вагнер" террористической организацией.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.