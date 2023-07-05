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Арестович: Во время мятежа Пригожина западные страны работали на удержание власти Путина

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Запад испугался мятежа Пригожина, считает Арестович
Запад испугался мятежа Пригожина, считает Арестович
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Во время мятежа Евгения Пригожина, главаря признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер", Запад действовал в пользу президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом украинский блогер, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда был этот пригожинский недопутч, 36 часов, контакты [Запада с Москвой] были интенсивнейшими, они сами это признали. И фактически Запад работал на удержание режима Путина в этой ситуации. Они идут в очень узком коридоре. С одной стороны, их задача – чтобы Путин не начал ядерную войну в Европе, с другой стороны – чтобы Путин случайно не "слетел", [чтобы] путинский режим не победили тысячи маленьких пригожиных", – сказал Арестович.

Он считает, что на Западе "очень испугались путча Пригожина" и возможных последствий.

"Все поняли, что власть в России валяется на земле и реально в течение трех суток может перестать существовать Россия как организованная система", – объяснил Арестович.

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Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Арестович, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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