Арестович: Во время мятежа Пригожина западные страны работали на удержание власти Путина

"Когда был этот пригожинский недопутч, 36 часов, контакты [Запада с Москвой] были интенсивнейшими, они сами это признали. И фактически Запад работал на удержание режима Путина в этой ситуации. Они идут в очень узком коридоре. С одной стороны, их задача – чтобы Путин не начал ядерную войну в Европе, с другой стороны – чтобы Путин случайно не "слетел", [чтобы] путинский режим не победили тысячи маленьких пригожиных", – сказал Арестович.

Он считает, что на Западе "очень испугались путча Пригожина" и возможных последствий.

"Все поняли, что власть в России валяется на земле и реально в течение трех суток может перестать существовать Россия как организованная система", – объяснил Арестович.

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