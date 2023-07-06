Зеленский о Путине: Он не в полной информационной адекватности

"Я считаю, что он полностью не контролирует процессы. Он руководит командирами, и они боятся потерять должности. Но на среднем, нижнем звеньях офицеров и командиров он точно не контролирует и не понимает, что происходит. Иногда мы видим это четко: он говорит о местах, которые якобы под российским флагом, а они полностью нами контролируются. Это говорит о том, что он не в полном информационном понимании и адекватности", – сказал он.

По мнению Зеленского, Путин не желает слышать плохую информацию о происходящем на фронте.

Президент отметил, что автократические лидеры, особенно пожилого возраста, не хотят получать плохие эмоции, даже когда речь идет о реальном положении дел. По его мнению, российские командиры поддержали владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина во время мятежа, потому что тот был "реально на поле боя" рядом с ними.