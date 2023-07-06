Зеленский о Путине: Он не в полной информационной адекватности

"Я считаю, что он полностью не контролирует процессы. Он руководит командирами, и они боятся потерять должности. Но на среднем, нижнем звеньях офицеров и командиров он точно не контролирует и не понимает, что происходит. Иногда мы видим это четко: он говорит о местах, которые якобы под российским флагом, а они полностью нами контролируются. Это говорит о том, что он не в полном информационном понимании и адекватности", – сказал он.
По мнению Зеленского, Путин не желает слышать плохую информацию о происходящем на фронте.
Президент отметил, что автократические лидеры, особенно пожилого возраста, не хотят получать плохие эмоции, даже когда речь идет о реальном положении дел. По его мнению, российские командиры поддержали владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина во время мятежа, потому что тот был "реально на поле боя" рядом с ними.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. 5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
В декабре 2022 года издание The Wall Street Journal писало, что Путин не имеет четкой картины происходящего на войне РФ против Украины, он получает отредактированную информацию.
Российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей заявил, что военные говорят Путину неправдивую информацию, в частности, о результатах ракетных обстрелов Украины и якобы уничтоженной военной технике.