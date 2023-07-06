Зеленский: России нужен был подрыв Каховской дамбы, чтобы упростить контроль над оккупированной территорией

Он отметил, что 6 июля исполнился ровно месяц, как россияне подорвали дамбу и сооружения Каховской гидроэлектростанции, уничтожив Каховское водохранилище.

Зеленский напомнил, что Россия оккупировала Каховскую ГЭС еще в начале полномасштабной войны, она полностью ее контролировала.

"Еще в прошлом году мы предупреждали мир, что оккупанты заминировали дамбу. Такая информация была у разведки. И это, к сожалению, оказалось правдой. России нужен был подрыв дамбы, чтобы благодаря этой катастрофе – только представьте себе это! – упростить контроль над частью нашей оккупированной территории. Десятки затопленных городов и сел, убитые люди, уничтоженная природа", – отметил президент.

Он добавил, что подрыв ГЭС – это самый большой экоцид в Европе за десятки лет, разрушение экологического баланса на площади в сотни тысяч гектаров.

"И все ради чего? Потому что оккупанты боялись наших наступательных действий в этих районах и хотели вот так, используя массу воды, защитить свои позиции на оккупированной территории. Представьте себе этот уровень цинизма и ненависти к свободе, который побуждает к такому злу!" – сказал Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube