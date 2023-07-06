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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: России нужен был подрыв Каховской дамбы, чтобы упростить контроль над оккупированной территорией

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Зеленский: Оккупанты боялись наступательных действий и, используя массу воды, хотели защитить свои позиции
Зеленский: Оккупанты боялись наступательных действий и, используя массу воды, хотели защитить свои позиции
Фото: president.gov.ua

Россия подорвала дамбу на Каховской ГЭС из-за страха украинского контрнаступления. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 6 июля в обращении к университетскому сообществу Аргентины, текст опубликован на сайте Офиса президента.

Он отметил, что 6 июля исполнился ровно месяц, как россияне подорвали дамбу и сооружения Каховской гидроэлектростанции, уничтожив Каховское водохранилище.  

Зеленский напомнил, что Россия оккупировала Каховскую ГЭС еще в начале полномасштабной войны, она полностью ее контролировала.

"Еще в прошлом году мы предупреждали мир, что оккупанты заминировали дамбу. Такая информация была у разведки. И это, к сожалению, оказалось правдой. России нужен был подрыв дамбы, чтобы благодаря этой катастрофе – только представьте себе это! – упростить контроль над частью нашей оккупированной территории. Десятки затопленных городов и сел, убитые люди, уничтоженная природа", – отметил президент.

Он добавил, что подрыв ГЭС – это самый большой экоцид в Европе за десятки лет, разрушение экологического баланса на площади в сотни тысяч гектаров.

"И все ради чего? Потому что оккупанты боялись наших наступательных действий в этих районах и хотели вот так, используя массу воды, защитить свои позиции на оккупированной территории. Представьте себе этот уровень цинизма и ненависти к свободе, который побуждает к такому злу!" – сказал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.

По состоянию на 28 июня на правобережье Херсонской области подтопленными оставались два дома, проинформировал в эфире национального телемарафона глава ОВА Александр Прокудин. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский, ГЭС, война России против Украины, разрушения, Офис президента Украины, российские оккупанты, контрнаступление, подрыв Каховской ГЭС
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