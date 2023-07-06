Зеленский: Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше

"Я благодарен США как лидерам за поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и нам нужно все возможное оружие для этого", – сказал он.
Зеленский заявил, что в некоторых районах страны военные не могут даже подумать о начале атак, потому что у них нет соответствующего оружия. По его словам, бросать украинских защитников на растерзание российскому дальнобойному вооружению было бы "просто бесчеловечно".
"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", – объяснил президент.
Он повторил призыв предоставить Украине истребители F-16 американского производства. Соединенные Штаты разрешили своим союзникам начать обучение украинских пилотов полетам на этих самолетах, но еще не разрешили союзникам реэкспортировать эти самолеты в Украину.
"Дело даже не в украинском преимуществе в небе над россиянами. Речь идет только о равенстве. F-16 помогут двигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха очень тяжело", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.