Зеленский: Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше

"Я благодарен США как лидерам за поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и нам нужно все возможное оружие для этого", – сказал он.

Зеленский заявил, что в некоторых районах страны военные не могут даже подумать о начале атак, потому что у них нет соответствующего оружия. По его словам, бросать украинских защитников на растерзание российскому дальнобойному вооружению было бы "просто бесчеловечно".

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", – объяснил президент.

Он повторил призыв предоставить Украине истребители F-16 американского производства. Соединенные Штаты разрешили своим союзникам начать обучение украинских пилотов полетам на этих самолетах, но еще не разрешили союзникам реэкспортировать эти самолеты в Украину.

"Дело даже не в украинском преимуществе в небе над россиянами. Речь идет только о равенстве. F-16 помогут двигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха очень тяжело", – сказал он.