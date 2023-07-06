Украинские войска продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, а также вокруг Бахмута – Генштаб ВСУ

На купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Украинские военные держат оборону, отразили все атаки врага, отмечается в сообщении.

На лиманском направлении противник наступал, пытался вытеснить украинские войска с позиций в районе Новоегоровки Луганской области, но успеха не имел.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщили в Генштабе.

На авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. На марьинском – украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Марьинки.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточились на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск, отмечается в сводке.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Украинские военные отметили также, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила один зенитный ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, один склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и четыре станции РЭБ.