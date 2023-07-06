Украинские войска продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, а также вокруг Бахмута – Генштаб ВСУ

На купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Украинские военные держат оборону, отразили все атаки врага, отмечается в сообщении.
На лиманском направлении противник наступал, пытался вытеснить украинские войска с позиций в районе Новоегоровки Луганской области, но успеха не имел.
"На бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщили в Генштабе.
На авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. На марьинском – украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Марьинки.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточились на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск, отмечается в сводке.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Украинские военные отметили также, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила один зенитный ракетный комплекс врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, один склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и четыре станции РЭБ.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.