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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские войска продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, а также вокруг Бахмута – Генштаб ВСУ

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Украинские военные сдерживают врага, на отдельных направлениях наступают
Украинские военные сдерживают врага, на отдельных направлениях – наступают
Фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 38 боевых столкновений. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июля.

На купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Украинские военные держат оборону, отразили все атаки врага, отмечается в сообщении. 

На лиманском направлении противник наступал, пытался вытеснить украинские войска с позиций в районе Новоегоровки Луганской области, но успеха не имел.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщили в Генштабе. 

На авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. На марьинском – украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Марьинки. 

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточились на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск, отмечается в сводке.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подчеркнули в Генштабе ВСУ. 

Украинские военные отметили также, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила один зенитный ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, один склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и четыре станции РЭБ.

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Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Марьинка, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут, контрнаступление
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