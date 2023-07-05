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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Бахмуте фактически находятся в ловушке – Маляр

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Маляр рассказала о ситуации на восточном фронте
Маляр рассказала о ситуации на восточном фронте
Фото: EPA

Украинские силы обороны постепенно продвигаются на востоке, российские оккупанты в своем наступлении успеха не имеют. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, видео она опубликовала в Telegram.

"Сейчас с двух сторон идет борьба за инициативу, кто ее возьмет на себя, и ситуация очень активная. Если говорить про сам город Бахмут, то враг там находится в ловушке. С одной стороны, они большую часть города контролируют, но они не могут передвигаться по городу, потому что наши Вооруженные силы не дают им этого сделать, и они фактически не могут оттуда выйти", – сказала она.

По ее словам, на южном фланге силы обороны Украины немного продвигаются, на северном фланге идут бои, о продвижении пока говорить рано до закрепления на позициях, так как ситуация может изменяться каждый час, объяснила Маляр.

"На сватовском направлении за день, бывало, по два раза менялось, кто контролирует какие позиции", – сказала она.

На лиманском направлении также идут жестокие бои рассказала она.

"В целом мы постепенно продвигаемся, враг ни на одном направлении, где он наступает, не продвигается", – отметила Маляр.

Она рассказала, что российские военные иногда отказываются идти в бой, поэтому россияне используют заградотряды, которые стреляют в своих, если они оставляют позиции. На некоторых направлениях оккупанты начали оставлять позиции целыми подразделениями, сказала Маляр.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Анна Маляр, война России против Украины, Бахмут, контрнаступление
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