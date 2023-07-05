"Мы продвигаемся, враг – нет". В Минобороны рассказали о результатах сил обороны на фронте

В посте о результатах украинских защитников на фронте Маляр отметила, что "мы продвигаемся, враг – нет". К сообщению прикреплен фрагмент эфира национального телемарафона, в ходе которого чиновница тоже говорила о ситуации на фронте.

"Очень важно использовать правильные критерии для оценки происходящего на фронте. Потому что гражданские очень просто пытаются все измерить: пройденными километрами или количеством освобожденных населенных пунктов. На самом деле этих критериев гораздо больше. Скажем, с января месяца основным направлением наступления врага является восток. И там наступление продолжается – вы уже все привыкли к этим названиям – на адеевском, марьинском, лиманском, купянском, бахмутском направлениях. И теперь давайте [посмотрим]: сегодня у нас июль. С января месяца сколько они не пытаются продвигаться – им ничего не удалось, кроме города Бахмут, где они застряли, им тоже там ничего не удается. Они до конца под контроль город не взяли и выйти сейчас из него тоже не могут", – рассказала она.

Замминистра отметила, что враг не может продвигаться, какие бы силы ни применял.

"Многомесячная битва за Бахмут для них была самой дорогой, и им ничего не удалось. Поэтому когда мы говорим просто: "Продолжаются бои", – или когда мы честно говорим, что "сегодня вот на этом направлении нет продвижения", это совсем не значит, что там ничего не происходит и что кто-то может недоработать. Ни в коем случае. Другой критерий очень важный – это количество уничтоженного личного состава врага, количество уничтоженной техники и, к примеру, мест компактного скопления российских военных. Если бы все это не уничтожали, оно бы все пошло на нас", – добавила Маляр.

По ее словам, в течение двух недель украинские защитники уничтожают на востоке и юге страны около 100 мест скопления оккупантов, примерно 10 пунктов управления и 20 складов боеприпасов в неделю.

Маляр добавила, что сейчас украинские защитники выполняют на фронте "тяжелую рутинную работу".

"То есть это не что-то очень быстрое, это рутинная, ежедневная, очень тяжелая работа наших бойцов, и у них успехи есть, – подчеркнула она. – Конечно, мы продвигаемся. Просто не все вещи мы говорим сразу. У нас они все идут с опозданием на сутки-двое, потому что это требования безопасности операций. И у нас сегодня есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута. По северному – мы откровенно говорим: идут бои. Там пока нет продвижения. На юге у нас есть продвижение, каждый день, между прочим. Наши военные сталкиваются с очень серьезным сопротивлением врага, и враг бросает все силы, чтобы сейчас нас остановить. На юг и восток".