Зеленский об атаке оккупантов по Первомайскому: И за этот удар враг ответит

Зеленский: Мы станем образцовыми в том, как защищаем жизнь и как потом жизнь отвечает – справедливо и неизбежно – на каждый нанесенный удар каждому террористу Фото: president.gov.ua

Оккупанты днем обстреляли город, когда там проходила церемония прощания с погибшим украинским военнослужащим. Удар был совершен, по предварительной информации, ракетой "Искандер", сообщил Зеленский.

"Повреждены восемь обычных многоэтажек. Более 40 человек получили ранения, из них 12 – дети, двое – младенцы, им меньше года… По состоянию на данный момент спасатели вместе с полицейскими еще проводят обход поврежденных домов. Всем, кто был ранен этим ракетным ударом, будет оказана вся необходимая помощь. И за этот удар враг ответит, как и за все остальные удары", – заявил он.

Зеленский считает, что страна-агрессор хочет быть "образцовой" в том, как уничтожает жизнь.

"Мы же станем образцовыми в том, как жизнь защищаем и как потом жизнь отвечает – справедливо и неизбежно – на каждый нанесенный удар каждому террористу", – добавил президент.