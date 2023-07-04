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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли церемонию прощания с погибшим бойцом в Харьковской области. Полиция сообщила о 16 раненых, среди них – годовалый ребенок

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По данным ОВА, в жилой дом попал фугасный снаряд
По данным ОВА, в жилой дом попал фугасный снаряд
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Полиция Харьковской области уточнила количество пострадавших в результате российского обстрела Первомайского 4 июля. Ранены 16 человек, из них семеро – дети.

Правоохранители сообщили, что на месте попадания снаряда оккупантов в многоэтажку повреждены квартиры и машины во дворе. 

"Предварительно ранения получили 16 человек, среди которых семеро детей. Самому маленькому ребенку – один год. Пострадавших доставили в медицинское учреждение", – написала пресс-служба полиции.

Тяжелые ранения в результате удара по Первомайскому получили ребенок и женщина, рассказал "Суспільному" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Журналисты отмечают, что взрыв произошел во время церемонии прощания с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко.

По словам заместителя городского головы Первомайского Антона Орехова, российский боеприпас попал по стоянке вблизи многоэтажного дома, который расположен в жилом микрорайоне. По оперативной информации, никто не погиб, большинство людей получили ранения осколками стекла.

"По меньшей мере половина микрорайона в непригодном для жизни состоянии", – сообщил Орехов.

Контекст:

О том, что российские оккупанты 4 июля обстреляли Первомайский Харьковской области, ранее сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. "По предварительной информации, обстрел был совершен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке", – написал он. На тот момент было известно о 12 раненых.

Теги: Харьковская область, Первомайск, раненые, армия РФ, дети, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Национальная полиция, российские оккупанты
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