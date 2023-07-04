Оккупанты обстреляли церемонию прощания с погибшим бойцом в Харьковской области. Полиция сообщила о 16 раненых, среди них – годовалый ребенок

По данным ОВА, в жилой дом попал фугасный снаряд Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Правоохранители сообщили, что на месте попадания снаряда оккупантов в многоэтажку повреждены квартиры и машины во дворе.

"Предварительно ранения получили 16 человек, среди которых семеро детей. Самому маленькому ребенку – один год. Пострадавших доставили в медицинское учреждение", – написала пресс-служба полиции.

Тяжелые ранения в результате удара по Первомайскому получили ребенок и женщина, рассказал "Суспільному" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Журналисты отмечают, что взрыв произошел во время церемонии прощания с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко.

По словам заместителя городского головы Первомайского Антона Орехова, российский боеприпас попал по стоянке вблизи многоэтажного дома, который расположен в жилом микрорайоне. По оперативной информации, никто не погиб, большинство людей получили ранения осколками стекла.

"По меньшей мере половина микрорайона в непригодном для жизни состоянии", – сообщил Орехов.