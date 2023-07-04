В Украину вернули женщину с маленьким ребенком, которых россияне депортировали из Харьковской области

По его словам, в мае в офис омбудсмена обратилась семья, незаконно депортированная в Россию с просьбой помочь вернуть их в Украину. Как выяснилось, до начала полномасштабной войны семья проживала в Липцах Харьковской области. В их село российские оккупанты зашли в первый же день вторжения – 24 февраля. 16 марта того же года оккупационные власти в принудительном порядке, нарушив все права человека и гражданина, вывезли семью в Воронежскую область.

Чтобы семья смогла получить удостоверение о возвращении в Украину, офис омбудсмена оперативно связался с государственной миграционной службой Украины. Сопровождение было обеспечено вместе с организацией, занимающейся вопросами возвращения депортированных лиц.

Отмечается, что даже при наличии всех необходимых документов женщину с ребенком несколько раз не пропускала на границе российская сторона, не давая никаких объяснений.

"Однако, несмотря на все сложности, 18 июня обоих удалось вернуть домой. В настоящее время они находятся в Харькове", – говорится в сообщении.