ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину вернули женщину с маленьким ребенком, которых россияне депортировали из Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Женщине удалось вернуться в Украину из РФ
Женщине удалось вернуться в Украину из РФ
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

В Украину вернули маму с маленьким сыном, которую оккупанты принудительно депортировали в Россию и не выпускали оттуда. Подробности рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram 4 июля.

По его словам, в мае в офис омбудсмена обратилась семья, незаконно депортированная в Россию с просьбой помочь вернуть их в Украину. Как выяснилось, до начала полномасштабной войны семья проживала в Липцах Харьковской области. В их село российские оккупанты зашли в первый же день вторжения – 24 февраля. 16 марта того же года оккупационные власти в принудительном порядке, нарушив все права человека и гражданина, вывезли семью в Воронежскую область.

Чтобы семья смогла получить удостоверение о возвращении в Украину, офис омбудсмена оперативно связался с государственной миграционной службой Украины. Сопровождение было обеспечено вместе с организацией, занимающейся вопросами возвращения депортированных лиц.

Отмечается, что даже при наличии всех необходимых документов женщину с ребенком несколько раз не пропускала на границе российская сторона, не давая никаких объяснений.

"Однако, несмотря на все сложности, 18 июня обоих удалось вернуть домой. В настоящее время они находятся в Харькове", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения депортирует украинцев из оккупированных регионов на свою территорию. В том числе депортируются дети без сопровождения родителей или опекунов.

Всего, по данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 4 июля из Украины депортированы как минимум 19 492 ребенка. Вернуть удалось только 380.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, государству неизвестна судьба 180 тыс. украинских детей, которые были на оккупированной РФ территории.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, депортация, дети, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
Галина ГРИШИНА
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Галина ГРИШИНА
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
Галина ГРИШИНА
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Галина ГРИШИНА
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
Галина ГРИШИНА
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
Галина ГРИШИНА
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Галина ГРИШИНА
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (97587)
2
Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото (45618)
3
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил" (44588)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (41638)
5
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса (26273)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (24640)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (24578)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (24330)
 
 
 
 