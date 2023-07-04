Число раненых в Первомайском в результате ракетного удара РФ уже превысило 40 человек – Харьковская ОВА

В ОГПУ ранее сообщали о 38 раненых, самому маленькому – три месяца.
"По уточненным данным медиков, по состоянию на сейчас в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них – 12 детей. Пятерым лицам медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших – среднее и легкое", – написал Синегубов в 18.24.
Глава ОВА информировал, что среди пострадавших есть 10-месячный младенец и однолетний ребенок.
"Состояние 10-месячного мальчика, который попал в реанимацию, стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Всем оказана медицинская помощь", – рассказали в МВД Украины в Telegram.
В ведомстве добавили, что в результате ракетного удара оккупантов в Первомайском было повреждено восемь многоэтажных домов и восемь автомобилей.
Оккупанты нанесли удар по Первомайскому около 13.35, сообщили в ОПУ. Российские войска обстреляли город ракетой "Искандер", проинформировали в Харьковской ОВА. В МВД Украины отмечали, что оккупанты попали в район Первомайского, где нет ни одного военного объекта.
СМИ сообщали, что взрыв в Первомайском произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военнослужащим.