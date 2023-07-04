Число раненых в Первомайском в результате ракетного удара РФ уже превысило 40 человек – Харьковская ОВА

В результате ракетного удара РФ по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них 12 – дети, отметили в Харьковской ОВА Фото: ДСНС України / Facebook

В ОГПУ ранее сообщали о 38 раненых, самому маленькому – три месяца.

"По уточненным данным медиков, по состоянию на сейчас в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них – 12 детей. Пятерым лицам медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших – среднее и легкое", – написал Синегубов в 18.24.

Глава ОВА информировал, что среди пострадавших есть 10-месячный младенец и однолетний ребенок.

"Состояние 10-месячного мальчика, который попал в реанимацию, стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Всем оказана медицинская помощь", – рассказали в МВД Украины в Telegram.

В ведомстве добавили, что в результате ракетного удара оккупантов в Первомайском было повреждено восемь многоэтажных домов и восемь автомобилей.