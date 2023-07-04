Количество пострадавших в результате обстрела оккупантами Первомайского возросло до 31, из них девять – дети – Харьковская ОВА

"В городе Первомайский пока предварительно известно о 31 пострадавшем, из которых девять детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и однолетний ребенок", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, в городе повреждено остекление восьми многоэтажных домов.

Кроме того, горело четыре автомобиля, еще одно авто повреждено, добавил глава Харьковской ОВА.

Синегубов ранее проинформировал, что обстрел, предварительно, был совершен фугасным снарядом. После чего произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке, указал глава ОВА.

В то же время, по данным генпрокурора Украины Андрея Костина, оккупанты ударили по центру Первомайского ракетой "Искандер".

"Рядом только гражданские объекты – жилые дома, – написал он в Twitter, – Еще одно военное преступление. Дерзкое пренебрежение всеми нормами международного права".

Костин уточнил, что среди пострадавших 10 детей.

Первомайський, Харківщина. Удар ракетою «Іскандер» по центру міста. Поруч лише цивільні об’єкти — житлові будинки. 31 особу поранено. Серед них 10 дітей, 2 немовлят — 1 рік та 10 місяців. Ще один воєнний злочин. Зухвале нехтування всіма нормами міжнародного права. Розпочато… pic.twitter.com/Caf6B2dXFy — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 4, 2023

СМИ сообщали, что взрыв в Первомайском произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военнослужащим.