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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество пострадавших в результате обстрела оккупантами Первомайского возросло до 31, из них девять – дети – Харьковская ОВА

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Оккупанты ударили по Первомайскому 4 июля
Оккупанты ударили по Первомайскому 4 июля
Фото: МВС України / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами Первомайского Харьковской области пострадал уже 31 человек. Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.

"В городе Первомайский пока предварительно известно о 31 пострадавшем, из которых девять детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и однолетний ребенок", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, в городе повреждено остекление восьми многоэтажных домов.

Кроме того, горело четыре автомобиля, еще одно авто повреждено, добавил глава Харьковской ОВА.

Синегубов ранее проинформировал, что обстрел, предварительно, был совершен фугасным снарядом. После чего произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке, указал глава ОВА.

В то же время, по данным генпрокурора Украины Андрея Костина, оккупанты ударили по центру Первомайского ракетой "Искандер".

"Рядом только гражданские объекты – жилые дома, – написал он в Twitter, – Еще одно военное преступление. Дерзкое пренебрежение всеми нормами международного права".

Костин уточнил, что среди пострадавших 10 детей.

СМИ сообщали, что взрыв в Первомайском произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военнослужащим.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал Синегубов в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

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