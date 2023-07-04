В Первомайском уже 38 пострадавших в результате обстрела РФ, 12 – дети. Оккупанты ударили по городу ракетой "Искандер"

Оккупанты 4 июля нанесли удар по Первомайскому ракетой "Искандер", указали в Харьковской ОВА Фото: МВС України / Telegram

"Из них – 12 детей. Самому маленькому – три месяца, медики оказали ребенку помощь на месте", – сказано в сообщении.

Оккупанты нанесли удар по Первомайскому ракетой "Искандер", уточнил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены девять жилых домов. В многоэтажках выбило окна… Также подразделения ГСЧС еще будут исследовать эти здания на факты возможного нарушения конструктивных элементов", – написал руководитель Харьковской ОВА.

В МВД Украины отметили в Telegram, что оккупанты попали в район Первомайского, где нет ни одного военного объекта.

Синегубов ранее сообщал о 31 пострадавшем в результате российской атаки. Среди них – 10-месячный младенец и однолетний ребенок, добавил он.