В Первомайском уже 38 пострадавших в результате обстрела РФ, 12 – дети. Оккупанты ударили по городу ракетой "Искандер"

"Из них – 12 детей. Самому маленькому – три месяца, медики оказали ребенку помощь на месте", – сказано в сообщении.
Оккупанты нанесли удар по Первомайскому ракетой "Искандер", уточнил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.
"Повреждены девять жилых домов. В многоэтажках выбило окна… Также подразделения ГСЧС еще будут исследовать эти здания на факты возможного нарушения конструктивных элементов", – написал руководитель Харьковской ОВА.
В МВД Украины отметили в Telegram, что оккупанты попали в район Первомайского, где нет ни одного военного объекта.
Синегубов ранее сообщал о 31 пострадавшем в результате российской атаки. Среди них – 10-месячный младенец и однолетний ребенок, добавил он.
Оккупанты нанесли удар по Первомайскому около 13.35, сообщили в ОПУ. В городе на парковке горело четыре автомобиля, еще одно авто повреждено, проинформировали в Харьковской ОВА.
СМИ сообщали, что взрыв в Первомайском произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военнослужащим.